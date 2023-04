Magyarország is belement az ukrán agrártermékekről szóló uniós megállapodásba

Elvi megállapodás született az Európai Bizottság, valamint Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária és Szlovákia között az Ukrajna felől érkező agrár-élelmiszeripari termékek behozatali tilalmával összefüggésben, valamint az ukrajnai gabonaszállítás újraindításáról – tájékoztatott Valdis Dombrovskis kereskedelempolitikáért felelős biztos Twitter-üzentben pénteken. Valdis Dombrovskis közölte, a megállapodás megoldást kínál Ukrajna, valamint vele szomszédos uniós országok gazdálkodóinak aggályaira egyaránt.

A részleteket ismertetve közölte, az a négy tagállam – Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Bulgária – amelyek tilalmat vezettek be az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatalára, visszavonják az egyoldalú intézkedést, és a megállapodás négy terméknél, a búzánál, a kukoricánál, a repcénél és a napraforgómagnál tartalmaz uniós védintézkedéseket. A brüsszeli testület és az érintett tagállamok megegyeztek abban, hogy megvizsgálják, milyen más termékek kerülhetnek védintézkedések hatálya alá – mondta. Az uniós biztos ezek között a napraforgóolajat említette.

Közölte: az Európai Bizottság 100 millió eurós támogatási csomagot biztosít az érintett gazdálkodóknak az öt tagállamban. A felek dolgoznak azon is, hogy biztosított legyen az ukrajnai mezőgazdasági termékek exportja az erre a célra létrehozott szolidaritási útvonalakon – tájékoztatott az uniós biztos.

