Magyarország tiltólistán, ami komoly gondot okozhat

Eddig tizennégy ország vezetett be korlátozásokat és extra óvintézkedéseket a magyar importra a ragadós száj- és körömfájás megjelenése óta – írta a Telex. A betegséget okozó vírus egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen azonosították a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai. A Nébih megtiltotta a járványra fogékony élő állatok exportját.

Kapcsolódó cikk Rendkívül ragályos, veszélyes kór bukkant ismét fel hazánkban Ragadós száj- és körömfájás vírust azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen.

Így nem lehet külföldre szállítani a szarvasmarhák mellett a juhokat, a disznókat és a kecskéket sem. Ez addig érvényes, amíg a Nébih máshogy nem rendelkezik. A más országok által bevezetett korlátozások azonban ezután is fennmaradhatnak.

Ha megáll is a járvány a kisbajcsi szarvasmarhatartó telepnél, az EU-n kívüli országok akkor is bármikor korlátozhatják a magyar húsok, húskészítmények, tejek és tejtermékek kivitelét. A magyar húst más EU-s országok feldolgozott formában értékesítik az unión kívülre. Például a magyar sertéscombból Olaszországban sonka készül, amit továbbadnak az Egyesült Államokba.. Ezért ha az EU-n kívüli korlátozások hosszú ideig érvényben lesznek, az Magyarország unión belüli exportjára is hatással lesz. A teljes magyar sertéshúsexport tavaly évi 170 ezer tonna volt, aminek közel 80 százalékát az unió országaiba szállították. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a húsfélék értékesítésének 85 százaléka az EU belső piacán történt. A sertéshús esetében ez az arány 92 százalék volt.