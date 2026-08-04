Magyarországra zúdulhat a brutális mennyiségű török gyümölcs

Jelentős mennyiségű török csonthéjas gyümölcs áramolhat Közép-Európába, miután Moszkva növényegészségügyi aggályokra hivatkozva július közepén korlátozta a behozatalt – hívta fel a figyelmet a vince.hu.

A tilalom érzékenyen érinti Ankara exportját, hiszen az orosz piac adta a tavalyi, 336,6 millió dolláros csonthéjaskivitel több mint 40 százalékát.

A piaci nyomást fokozza, hogy a tavalyi fagykárokat követően a török termés idén a korábbi 1,5 millió tonnáról újra 4 millió tonna fölé emelkedhet – írta az internetes oldal.

Pont a régióban landolhat

Az orosz piacról kiszoruló őszibarack, kajszi, szilva és meggy főként Románián és Bulgárián keresztül juthat el a közép-európai régióba, így a magyar piacokra is.

Az olcsó import megjelenése tovább csökkentheti a felvásárlási árakat,

ami a már amúgy is nyomott árakkal szembesülő magyar gazdák alkupozícióját érdemben gyengíti a kiskereskedelmi láncokkal szemben. A török többlet ráadásul egy amúgy is bőséges európai szezonba érkezik.

Emiatt elsősorban a hazai őszibarack- és kajszitermesztők kerülhetnek nehéz helyzetbe.