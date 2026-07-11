Jövő szerdáig kezdeményezik a kötelező agrárkamarai díj felülvizsgálatát

Nyár végéig megújulhat az agrárkamara működése itthon. Egy péntek esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint az ágazati szereplők érdekeinek egységes képviselete céljából az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek át kell tekintenie a szabályozást, és augusztus 31-ig javaslatot kell tennie az új agrárkamarai választási szabályokra – összegzi a hvg.hu.

Emlékeztetnek, hogy már az új kormány megalakulása után az agrárkamara meggyengítésérért érvelt a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége.

Arra hivatkoztak, hogy az agrárkamara a köztestületektől elvárt függetlenségét feladva megalakulásától kezdve, nyíltan és egyértelműen politikai elköteleződést vállalt, és gyakorlatilag a Fidesz egyik kampányeszközeként működött, ráadásul úgy, hogy tagdíjat köteles fizetni minden mezőgazdasággal foglalkozó gazdasági szereplő.

Bóna Szabolcs, az új miniszter egy hónapja beszélt arról, hogy a cél egy független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő Agrárkamara létrehozása.

Ezt tükrözi a mostani kormányhatározat, amelynek van még egy pontja: a miniszternek július 15-éig, tehát jövő szerdáig kezdeményeznie kell a kamaránál a 2026. évi kamarai tagdíjfizetési kötelezettségek felülvizsgálatát, és ennek során a 2025. és 2026. évi elemi káreseményekkel és állatjárványügyi intézkedésekkel érintett tagok számára a tagdíjkötelezettség csökkentésének lehetőségét.