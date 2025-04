Már most drága az eper, és még tovább nőhet az ára

Megjelentek az első eperárusok Tatabányán. Egyelőre még nem szabadföldit, hanem fóliasátor alatt termett gyümölcsöket lehet kapni legfeljebb kétezer forintért, de az eperszezon kellős közepén duplájára is nőhet az ára, írta a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!