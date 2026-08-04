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Már ősszel drágulhat az olívaolaj a szárazság miatt

mfor.hu

Az aszály az olyan patinás francia bortermelő vidékeket sem kíméli, mint Champagne, vagy Bordeaux.

Európa-szerte az élelmiszertermés visszaesésére és emelkedő árakra figyelmeztetnek a gazdák az extrém hőhullámok és szárazság, valamint az erdőtüzek miatt – számolt be a Guardian

Az olívatermés is érzékeny a rekordszintű magas hőmérsékletre, ami azt jelenti, hogy az olívaolaj ára még ősszel megemelkedhet. Európa fő olívaolaj-termelője Spanyolország: itt kevésbé a szélsőségesen magas hőmérséklet, inkább a szárazság okozott nehézséget. Az olívaolaj ára két éve tört a legmagasabbra, azóta az elmúlt hónapokig csökkent. 

A francia zöldségtermelő szövetség szerint több ezer tonna termés veszett kárba, amely több tíz millió eurót ér – köztük fejes saláta, sárgarépa, póréhagyma, fokhagyma és vöröshagyma. Néhány zöldségtípus esetében a felére eshet a terméshozam a szárazság miatt.

A francia bortermelőket is sújtja az aszály: Champagne, Bordeaux és Burgundia régiókban visszaesett a terméshozam, a betakarítást pedig sokkal hamarabb kezdik a szokásosnál. Champagne régióban sosem fordult még elő, hogy augusztus 15-én kezdték volna el szedni a szőlőszemeket, néhány évtizede még szeptember közepe volt a jellemző időpont.

A spanyol agrárminisztérium még a kiterjedt erdőtüzek előtt készített előrejelzést a 2026-27-es gabonatermésről, akkor azt írták, az éves termés 24 millió tonnáról 18,5 millió tonna környékére eshet vissza. A csökkenés annak ellenére várható, hogy a spanyol gazdák már szárazságtűrő fajtákat termesztenek, és jobban figyelnek a vízvisszatartásra és az öntözésre is. Az erdőtüzek környékén lévő földeket azonban nem csak a lángok teszik tönkre: a kiterjedt hamu és a romló levegőminőség sem tesz jót a termésnek. 

Az Európai Unió előrejelzése szerint a napraforgótermés 7 százalékkal csökkenhet a korábban várt eredményhez képest. Az összesített csökkenés azért is alacsonyabb, mert például Romániában több eső esett, mint a kontinens nagy részén, az olasz búza pedig ellenállóbbnak bizonyult a szélsőséges időjárással szemben. Emellett Törökországban sem nagy a veszteség, ahol a tavasz hűvös és csapadékos volt.

 

 

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