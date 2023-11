Már több élelmiszer is olcsóbb, mint egy évvel korábban

Az élelmiszerek összességében 10,4 százalékkal kerültek többe, mint tavaly októberben. „Viszont többek közt tejet, tejtermékeket, tojást és zsiradékokat olcsóbban tudtunk vásárolni, mint egy évvel korábban” – mutatott rá Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának szenior elemzője, hozzátéve, hogy jelentősen csökkent továbbá a tojás és a liszt ára is. Előbbi 17, utóbbi csaknem 15 százalékkal olcsóbb, mint egy évvel ezelőtt. „Ez azért is figyelemreméltó, mert tavaly októberben a liszt árstopos termék volt, tehát a 2021 októberi szinten rögzített áron lehetett kapni. Vagyis, a liszt ára nemcsak a tavalyinál, hanem a két évvel ezelőtti szintnél is alacsonyabb” – emelte ki.

Az élelmiszerárak változásainak havi folyamatait értékelve az látható a bank szakértői szerint, hogy 2023 szeptemberéhez képest a csokoládé és a kakaó ára emelkedett a legnagyobb mértékben, de ezek is mindössze 2 százalékkal. Egy százalékkal nőtt még a cukrászáruk és a száraz hüvelyesek ára. A sajt, a margarin és a tea viszont például 1 százalékkal olcsóbb lett szeptemberhez képest.

Az élelmiszerek árának csökkenését alapvetően két tényező okozza az elemzők szerint. Az első ezek közül a kiskereskedelmi forgalom jelentős mértékű csökkenése. „Az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 6 százalékkal mérséklődött 2023-ban. Az élelmiszeripari cégek körében ugyanakkor ennél jóval nagyobb, 2023 augusztusáig több mint 13 százalékos volumenvisszaesés látható. Ez a vásárlóerő gyengülését tükrözi” – fejtette ki Héjja Csaba. Az árak csökkenéséhez vezetett ezen kívül a mezőgazdasági árak esése is – tette hozzá. A növényi- és az állati termékeket is magában foglaló mezőgazdasági termelői árindex 20 százalékos csökkenést mutatott 2023 augusztusában az előző év azonos időszakához viszonyítva, ezen belül a gabonafélék 43 százalékkal kerültek kevesebbe, mint 2022 augusztusban.

Mindezek azt vetítik előre az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari szakértői szerint, hogy folytatódik az árak idén tapasztalt csökkenése, és 2024 elejére akár defláció is kialakulhat az élelmiszerek esetében.

