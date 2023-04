Marha drága a tej - itt van, hogyan lehet olcsóbb

Vérforraló tangó és tüzes borok – Borászati kóstoló, a Malbec Világnap alkalmából

Tudta, hogy létezik Malbec Világnap is? Minden évben 2011 óta, április 17-én tartják, annak emlékére, hogy Domingo Faustino Sarmiento argentin elnök hivatalosan is küldetésévé tette, hogy átalakítsa Argentína borászatát, és ezért új fajtákat hozatott be. Ebből az alkalomból tartott nagyszabású borászati találkozót Magyarország argentin nagykövetsége az egyik legnagyobb hazai borkereskedésben.