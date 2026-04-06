Máris drágulnak az élelmiszerek az iráni háború miatt

Az élelmiszerárak világpiaci szinten márciusban már a második egymást követő hónapban emelkedtek, ezúttal nagyrészt a közel-keleti konfliktussal összefüggő magasabb energiaárak miatt – állapítja meg az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára fölkerült jelentés.

A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 128,5 pont lett márciusban, 2,4 százalékkal magasabb az előző havinál és 1 százalékkal magasabb a tavaly márciusinál.

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és a cukor – nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A FAO gabonaár-indexe 1,5 százalékkal emelkedett februárhoz képest. Ezt elsősorban a 4,3 százalékkal magasabb világpiaci búzaár váltotta ki annak a hatására, hogy romlottak az amerikai terméskilátások az aszály miatt, miközben a magasabb műtrágyaárak következtében fölerősödtek azok a várakozások, hogy Ausztráliában csökken a búza vetésterülete. A globális kukoricaár kismértékben nőtt, a rizsé 3 százalékkal csökkent.

A FAO növényi olajárindexe 5,1 százalékkal emelkedett februárhoz képest, és 13,2 százalékkal volt magasabb a tavaly márciusi szintnél. A pálma-, szója-, napraforgó- és repceolaj nemzetközi jegyzésárai mind emelkedtek a múlt hónapban.

A FAO húsár-indexe 1 százalékkal nőtt márciusban az előző hónaphoz képest.

Ezt az Európai Unióban a sertéshús árának a megugrása váltotta ki az erősödő szezonális kereslet előtt, valamint a szarvasmarhahús világpiaci árának a növekedése. A juh- és baromfihús ára csökkent.

A FAO tejtermékár-indexe 1,2 százalékkal emelkedett, elsősorban a tejporok magasabb jegyzésárai miatt, miközben a sajtárak az Európai Unióban csökkentek a magasabb termelés és a gyenge exportkereslet miatt, míg a Csendes-óceáni térségben ellentétes okokból emelkedtek.

A FAO cukorár-indexe márciusban 7,2 százalékkal nőtt. Ebben szerepet játszott az a fölerősödött várakozás, miszerint Brazília, mint fő cukorexportőr, több cukornádat fog felhasználni etanol előállításához, hogy ellensúlyozza a magasabb nemzetközi nyersolajárakat.

A 2025-ös év egészére vonatkozó index átlagosan 127,2 pont volt, 5,2 ponttal (4,3 százalékkal) magasabb a 2024. évi átlagnál.

(MTI)

Pluszpénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Az agrártárca 500 millió forint többlettámogatást biztosít a hungarikum pályázatokra – jelentette be az agrárminiszter húsvéthétfőn közösségi oldalán.

Itt egy nem akármilyen adat a magyar tojásokról – A hét ábrája

Érdekesen alakult az áruk.

Mindennapra egy tojás?

Ősi táplálékunk a tojás. Nemcsak mi fogyasztjuk előszeretettel, de fészekrabló állatok is, hiszen magas a tápértéke. De tudunk-e mindent róla? Vannak, akik szerint a barna héjú tyúktojás egészségesebb, míg mások a fehéret részesítik előnyben. Hogyan érdemes főzni és meddig áll el? Kell-e hűtőben tartani? Ezekre a kérdésekre kerestünk választ húsvét apropóján.

Razzia húsvét előtt: már több száz kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

Március eleje óta zajlanak az ellenőrzések.

Rossz hír jött a tojásról a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Olcsóbbá váltak a diszkontok március végén.

Új divat – tartsunk boldog tyúkokat!

Ki gondolta volna, akárcsak pár éve, hogy a tyúktartás lényege a fenntarthatóság? Évszázadokig azt se tudta senki, mi takar ez a fogalom, a falusi gazdasszonyok viszont mind tartottak tyúkot, a nélkül, hogy tudták volna, mi fán terem a környezetvédelem. Ma értékeljük csak igazán, hogy elfogy minden maradék, kevesebb a gyom, a bogár és nem kell tojást meg csirkehúst vásárolni. Ma egyre többen felfedezik az otthoni haszonállattartás lehetőségét.

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

A közel-keleti háború hosszú elhúzódása esetén műtrágyakrízis jöhet. Az egyik típus, a karbamid esetén 50 százalékos a Perzsa-öböl globális részesedése, ezért már Nagy István is az Európai Bizottsághoz fordult az importengedélyezés miatt.

Sárgarépa

Sárgarépa: EU-s árrobbanást hozott az özönvíz

Az ibériai özönvizek alaposan megkavarták a sárgarépa uniós piacát. A kiesett spanyol, portugál termeléstől elszálltak az árak, mert a hiányt a holland cégek sem tudták pótolni. Itthon viszont – a vásárlók örömére, a termelők bánatára – az egy évvel ezelőttinek a hatodával kisebb a sárgarépa termelői ára, mert egyre csökken a fogyasztás.

sonka

A húsvéti sonkát még nem drágítja az iráni háború

Hasznos tanácsokkal és piaci kitekintéssel készítette fel a vásárlókat a húsvéti csúcsfogyasztásra szerdán a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Szerintük az idei húsárak alacsonyabbak a tavalyinál, az iráni háború hatása pedig nem gyűrűzött be – egyelőre.   

A defláció jelei az élelmiszerpiacon – mikor csökkenhet a csirkehús ára?

Az elmúlt években az élelmiszer-infláció volt a gazdasági közbeszéd egyik legfontosabb témája. A gabonapiac és a takarmány-alapanyagok alakulása azonban most olyan folyamatokat jelez előre, amelyek középtávon az állattenyésztés költségeit is mérsékelhetik. Bárány Lászlóval, a Master Good ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk arról, hogyan változhatnak a takarmányárak, mikor jelenhet meg ezek hatása a húsárakban, és miért torpanhatott meg a fogyasztás 2026 elején.

