Máris drágulnak az élelmiszerek az iráni háború miatt

A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 128,5 pont lett márciusban, 2,4 százalékkal magasabb az előző havinál és 1 százalékkal magasabb a tavaly márciusinál.

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és a cukor – nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A FAO gabonaár-indexe 1,5 százalékkal emelkedett februárhoz képest. Ezt elsősorban a 4,3 százalékkal magasabb világpiaci búzaár váltotta ki annak a hatására, hogy romlottak az amerikai terméskilátások az aszály miatt, miközben a magasabb műtrágyaárak következtében fölerősödtek azok a várakozások, hogy Ausztráliában csökken a búza vetésterülete. A globális kukoricaár kismértékben nőtt, a rizsé 3 százalékkal csökkent.

A FAO növényi olajárindexe 5,1 százalékkal emelkedett februárhoz képest, és 13,2 százalékkal volt magasabb a tavaly márciusi szintnél. A pálma-, szója-, napraforgó- és repceolaj nemzetközi jegyzésárai mind emelkedtek a múlt hónapban.

A FAO húsár-indexe 1 százalékkal nőtt márciusban az előző hónaphoz képest.

Ezt az Európai Unióban a sertéshús árának a megugrása váltotta ki az erősödő szezonális kereslet előtt, valamint a szarvasmarhahús világpiaci árának a növekedése. A juh- és baromfihús ára csökkent.

A FAO tejtermékár-indexe 1,2 százalékkal emelkedett, elsősorban a tejporok magasabb jegyzésárai miatt, miközben a sajtárak az Európai Unióban csökkentek a magasabb termelés és a gyenge exportkereslet miatt, míg a Csendes-óceáni térségben ellentétes okokból emelkedtek.

A FAO cukorár-indexe márciusban 7,2 százalékkal nőtt. Ebben szerepet játszott az a fölerősödött várakozás, miszerint Brazília, mint fő cukorexportőr, több cukornádat fog felhasználni etanol előállításához, hogy ellensúlyozza a magasabb nemzetközi nyersolajárakat.

A 2025-ös év egészére vonatkozó index átlagosan 127,2 pont volt, 5,2 ponttal (4,3 százalékkal) magasabb a 2024. évi átlagnál.

(MTI)