Máshogy kell gyűjteni a szemetet, nagy változás közeleg

Januártól Magyarországon is megkezdődik a biohulladékok elkülönített gyűjtése – tájékoztatta az MTI-t Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára.

Közleménye szerint a biohulladékba beleértendő a konyhai zöldhulladék és élelmiszer-hulladék is. Az induló hasznosítás célja, hogy annak eredményeként a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, és csökkenjen a hulladéklerakókon lerakott települési hulladék biológiailag lebomló tartalma.

Még a kávézaccot és a tojáshéjt is viszi a Mohu - emlékeztett a közlés nyomán a Világgazdaság.

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányrendelet rögzíti, hogy az érintett háztartások az elkülönített gyűjtési rendszerben az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetben gyűjthetik a konyhai zöldhulladékot:

a nyers zöldség- és gyümölcsmaradékot,

a kávézaccot,

a teafüvet,

a fűszereket,

a gyógynövényeket,

a tojáshéjat

és a konyhai élelmiszer-hulladékot.

A kerti zöldhulladék gyűjtése nem változik

A gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő edényt, valamint a biohulladék átvételét, gyűjtését és elszállítását a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. biztosítja. A koncessziós társaság elsősorban házhoz menő gyűjtést vezet be, de leadható majd a biohulladék a kijelölt hulladékgyűjtő pontokon, később pedig a társaság vagy koncesszori alvállalkozó által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvaron is. A kerti zöldhulladék átvétele az eddigi megszokott rend szerint folytatódik.

Magyarországon 2010 óta az újrafeldolgozott hulladék aránya több mint kétszeresére nőtt, és ezután még tovább emelkedhet a hulladékok gyűjtési és hasznosítási aránya. Ez növeli a hulladékokból előállított másodnyersanyagok kínálatát, mérsékli az elsődleges nyersanyagok felhasználását, ezáltal segíti a jogellenes hulladéklerakás és hulladékelhagyás visszaszorítását, valamint csökkenti a környezeti terheket – olvasható a közleményben.