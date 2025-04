Még jobban beszáll az agrárfinanszírozásba az MBH

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese a pénzintézet közleménye szerint elmondta, hogy a bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának teljes hitelállománya – amely a mezőgazdaság és az élelmiszeripar mellett magában foglalja egyebek közt a terménykereskedelmet és az integrátorokat is –, 2024-ben a piaci átlagot meghaladó mértékben nőtt.

A nominális növekedés meghaladta a 30 milliárd forintot, amelynek túlnyomó részét a forgóeszközhitelek állományának bővülése tette ki.

Hozzátette, hogy az elmúlt évek változékonysága a gazdaság minden területére kifejtette a hatását, de talán a mezőgazdaság és az élelmiszeripar még összetettebb helyzetben van a klímaváltozás hatásai, a háború okozta piaci turbulenciák vagy az élelmiszerárak alakulása miatt.

„Az utóbbi évtizedekben talán sosem volt még ennyire fontos a mezőgazdaság kérdése, éppen ezért kiemelten fontos az MBH Bank számára is ez a terület” – fogalmazott a szakember.

Nem mindegy, mennyit aratunk (illusztráció)

Fotó: Depositphotos

A közlemény rámutat: míg a mezőgazdasághoz kapcsolódó vállalkozások összpiaci hiteleinek volumene 2024-ben hozzávetőleg 1 százalékkal csökkent, az élelmiszeripari cégeké pedig hasonló mértékben nőtt, addig az MBH Bank hitelállománya mindkét szegmensben érdemben bővült, és összességében mintegy 10 százalékkal haladta meg az előző évit.

A hitelintézet ezzel tovább erősítette az ágazat banki finanszírozásában betöltött vezető szerepét: a mezőgazdaságban csaknem 30 százalékra, az élelmiszeriparban pedig 18,3 százalékra növelte hitelpiaci részesedését, amely a kettő egészét tekintve 25,1 százalékra emelkedett az 1804 milliárd forintos piacon.

Az agrárvállalkozásoknál továbbra is népszerűek a támogatott konstrukciók, az MBH Bank pedig megőrizte piacvezető szerepét az Agrár Széchenyi Kártya programban: piacrésze az ügyletszám alapján hozzávetőleg 78 százalékos, a szerződött összeget tekintve 73 százalék feletti, és 2024-ben 17 milliárd forinttal növelte a szerződött összeget.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel konstrukcióban szintén élen jár a bank, amely az ügyletszám alapján mintegy 70, a szerződött összeg szerint csaknem 60 százalékos piacrésszel bír.

A bank a mezőgazdasági gépek lízingpiacán is megtartotta vezető pozícióját: a bankcsoport lízingcége, az Euroleasing Zrt. annak ellenére is növelni tudta piaci részesedését, hogy az állami támogatások kifutása nagyobb mértékű visszaesést okozott ezek finanszírozásában.

Ebben nagy szerepe volt a legnagyobb mezőgazdasági gépforgalmazókkal kialakított kiváló együttműködéseknek, valamint a bankcsoporton belüli hatékony keresztértékesítésnek is.

A hitelintézet ezek mellett vezető szerepet tölt be egyebek közt a növénytermesztés, az állattenyésztés és a kertészet, illetve az olyan alágazatok finanszírozásában is, mint a tejtermékek gyártása vagy a szőlő- és a bortermelés.

Arra is kitértek, hogy mérföldkő volt a bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának 2024-es eredményeiben a Nagyvállalati Agrár- és Élelmiszeripari Ügyfelek Igazgatóság által megvalósított első olyan vállalati finanszírozás, amelyet közvetlenül egy külföldi vállalkozásnak, mint kedvezményezettnek folyósíthatott a hitelintézet.

Az MBH Csoport emellett pénzügyi, pályázati tanácsadással és vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal is segíti agrárügyfeleit, külön e célból életre hívott cége tavaly újult meg MBH Forrás Zrt. néven.

„A magyar gazdaságban és társadalomban kulcsszerepet játszik az élelmiszergazdaság, ennek az ágazatnak a fejlesztése és finanszírozása kiemelt fontosságú a gazdasági növekedés szempontjából. Nemcsak finanszírozóként, hanem stratégiai partnerként is jelen vagyunk ezen a piacon, támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy növeljék hatékonyságukat, és így nemzetközileg is versenyképesebbé váljanak. A korszerű, hatékonyan működő mezőgazdaság és élelmiszeripar nemcsak az értékteremtés és az export szempontjából fontos, hanem középtávon a tartósan versenyképes hazai élelmiszerárakhoz is hozzájárul” – mondta az eredményeket összegezve Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója, hangsúlyozva, hogy a bank a jövőben is stabil és erős partnere kíván lenni a hazai élelmiszer-gazdasági értékláncban érdekelt vállalatoknak.