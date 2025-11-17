Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

Több mint 3100 darab, 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú föld megvásárlására nyílik lehetőség hétfőtől a gazdák számára. A területekre 30 napig, azaz 2025. december 17-ig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) felületén.

Az agrártárca továbbra is támogatja a magyar gazdálkodók földhöz jutását, hiszen mindennapi munkájukkal ők azok, akik megművelik a területeket, és biztonságos élelmiszerrel látják el a magyar családokat.

Az eladásra kerülő elsősorban szőlő művelési ágú földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel jellemzően kis területű, magántulajdonú földek közé ékelődött ingatlanok kerülnek meghirdetésre, melyek művelése főként a szomszédos ingatlanok használói által kivitelezhetők legkedvezőbben.

A novemberben induló földértékesítési program első ütemében, több száz településen, több mint 480 hektár földterületet kínálnak eladásra.