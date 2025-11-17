1p
Agrárium Föld, termőföld

Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

mfor.hu

December 17-ig lehet licitálni az állami földekre.

Több mint 3100 darab, 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú föld megvásárlására nyílik lehetőség hétfőtől a gazdák számára. A területekre 30 napig, azaz 2025. december 17-ig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) felületén.

Az agrártárca továbbra is támogatja a magyar gazdálkodók földhöz jutását, hiszen mindennapi munkájukkal ők azok, akik megművelik a területeket, és biztonságos élelmiszerrel látják el a magyar családokat.

Az eladásra kerülő elsősorban szőlő művelési ágú földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel jellemzően kis területű, magántulajdonú földek közé ékelődött ingatlanok kerülnek meghirdetésre, melyek művelése főként a szomszédos ingatlanok használói által kivitelezhetők legkedvezőbben. 

A novemberben induló földértékesítési program első ütemében, több száz településen, több mint 480 hektár földterületet kínálnak eladásra.

Vízmegtartás, vagy Bős-Nagymaros?

Nagy a baj, az Alföld elsivatagosodása fenyeget. A megoldásokban mégis megosztott a szakma. Van, aki a folyók duzzasztásával, “lépcsőzősével” emelné a vízszintet, a másik tábor szerint viszont a vizek helyben tartása a megoldás. Csak abban van egység, hogy fordulat kell a vízgazdálkodásban.

Virágzik az élelmiszer-hamisítás – Watson nyomoz

Vizes sör, hígított bor, zsírpusztító szérum – virágzik az élelmiszer-hamisítás

A hamisított élelmiszerek biztonsága, minősége nem garantált, így a fogyasztók számára csalódás vagy akár megbetegedés is lehet „az eredmény”. Az NKFH szerint itthon is egyre sokszínűbbé válik ez a fekete iparág.

MBH AgrárTrend Index – Fogyóban az optimizmus

MBH AgrárTrend Index – Fogyatkozóban az optimizmus

Felemás képet mutat az MBH Bank tucatnyi termékpályát vizsgáló, harmadik negyedévi AgrárTrend Indexe. Hat termékpálya a 32,3 pontos teljes agrárgazdasági érték alatt, hat pedig felette áll. A túléléshez növelni kell a szektor ellenállóképességét, hogy megbirkózni a kihívásokkal: a klímaváltozással, állat- és növény-betegségekkel, a hektikus piaci  változásokkal.

A fordítottat szeretnék mondták a kertészek, stabil eredmény birtokában

A fordítottat szeretnék – mondták a kertészek, stabil eredmény birtokában

Stabil eredményt hozott az idei szezon a 450 szentesi zöldségtermelőt tömörítő DélKerTÉSZ-nél. Bár az első félévben a megtermelt mennyiség és a termelői ár is elmaradt a tavalyitól, az őszi időszak kedvező időjárási körülményei felhúzták az eredményeket – derült ki a szövetkezet összefoglalójából.

Újabb veszélyes vírus terjed Magyarországon

Újabb veszélyes vírus terjed Magyarországon

„Komoly aggodalomra ad okot” a gyorsan terjedő és általában halálos vírus terjedése a nyúlpopulációban.

Brüsszellel szemben előremenekül az Orbán-kormány?

A magyar „népegészségügyi termékadó” mintájára EU-s chipsadót fontolgat Várhelyi Olivér uniós biztos. Pedig az évi akár kétmilliárd eurót fialó adóötlet a szakértők szerint itthon is kudarcot vallott.

Magyar vörösbor lett aranyérmes Dél-Koreában

Stratégiai áttörést ért el egy magyar borászat Ázsiában: a villányi Jammertal Borbirtok két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen. A Koh-I-Noor Cabernet Sauvignon 2017 és a Koh-I-Noor Cuvée 105.6 2017 sikere a magyar vörösbor exportpiaci esélyeit növeli a feltörekvő kelet-ázsiai régióban. A korábban Kínába is jelentős mennyiségben szállító borászat a járványt követően újra pozíciót épít Dél-Koreában, ahol a borfogyasztás dinamikusan bővül. Dr. Szűcs Róbert társtulajdonos szerint a Jammertal nemcsak bort, hanem szemléletet exportál: a hosszú távú piacszerzés záloga a minőség és a hiteles szakmai megmérettetés.

Végveszélyben a magyar krumpli – fenyeget a felmelegedés és az új kártevők

Végveszélyben a magyar krumpli – fenyeget a felmelegedés és az új kártevők

A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata: egyrészt a növénynek az ország jelentős részén már most is túl meleg van, másrészt új kártevők is érkeznek, melyeknek kedvez a melegebb éghajlat.

Rossz hír jött, újra megjelent a madárinfluenza

Egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A betegség megerősítése után az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van. A Nébih a madárinfluenza járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében szigorú járványügyi fegyelmet kér minden érintettől.

Foggal-körömmel tiltakozik az Agrárkamara és a Gazdakörök

Foggal-körömmel tiltakozik az Agrárkamara és a Gazdakörök

Elfogadhatatlan az ukrán szabadkereskedelmi megállapodás, Brüsszelben mégis megszavazták – érvelt a két szervezet.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

