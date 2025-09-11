Megérkezett a másik veszélyes marhabetegség

A Nébih laboratóriuma két Somogy vármegyei nagylétszámú, de egy tartási helyen tartott és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból kimutatta a PCR pozitivitást, a vírus a 3-as szerotípusba tartozik – jelentette az MTI, nem sokkal azután, hogy az agrárminisztérium bejelentette, hogy Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét.

A Nébih közölte, hogy a kéknyelv betegség elleni védekezéshez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll.

Vakcinával védekezhetünk

Fotó: Bánkuti András

Miután az állatoknál a vírusos fertőzésre utaló tüneteteket – magas láz, orrfolyás, bágyadtság – észleltek, és a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették a betegség jelenlétét, így az uniós szabályozás értelmében ez hivatalosan kitörésnek minősül – tájékoztattak.

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, és a vakcinázott állatok forgalomképesek, de kereskedelmi korlátozások egyes harmadik országokban előfordulhatnak.

A Nébih tájékoztatása szerint a kéknyelv-betegség 21 uniós tagállamban van jelen, azonban élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt. A témában további információ a Nébih tematikus oldalán érhető el.