Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Agrárium állatok

Megérkezett a másik veszélyes marhabetegség

mfor.hu

Kéknyelv betegség jelenlétét mutatták ki egy Somogy vármegyei szarvasmarha-telepről származó mintákból; a telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön a honlapján.

A Nébih laboratóriuma két Somogy vármegyei nagylétszámú, de egy tartási helyen tartott és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból kimutatta a PCR pozitivitást, a vírus a 3-as szerotípusba tartozik – jelentette az MTI, nem sokkal azután, hogy az agrárminisztérium bejelentette, hogy Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét.

A Nébih közölte, hogy a kéknyelv betegség elleni védekezéshez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll.

Vakcinával védekezhetünk
Vakcinával védekezhetünk
Fotó: Bánkuti András

Miután az állatoknál a vírusos fertőzésre utaló tüneteteket – magas láz, orrfolyás, bágyadtság – észleltek, és a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették a betegség jelenlétét, így az uniós szabályozás értelmében ez hivatalosan kitörésnek minősül – tájékoztattak.

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, és a vakcinázott állatok forgalomképesek, de kereskedelmi korlátozások egyes harmadik országokban előfordulhatnak.

A Nébih tájékoztatása szerint a kéknyelv-betegség 21 uniós tagállamban van jelen, azonban élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt. A témában további információ a Nébih tematikus oldalán érhető el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Feremetáláshoz elégy szép

A nem szép zöldségekre más sors várhat

Tovább csökkenhet az élelmiszer-pazarlás és új bevételi forráshoz juthatnak a magyar termelők a boltlánci értékesítésből kimaradt zöldségek feldolgozásával.

Már nem ragad tovább –mentes lett e kórtól Magyarország

Már nem ragad tovább –mentes lett e kórtól Magyarország

Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Az aszály miatt kevesebb, de rendkívül jó minőségű az idei szőlő, kiváló borok lesznek belőle. Ezt reméli a rendkívül korai szüret vége felé Frittmann János soltvadkerti borász.

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Az EU-Mercosur megállapodást nemcsak a magyar kormány ellenzi. 

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti biztosító egyesületek tevékenységi engedélyeit – közölte a jegybank a holnapján hétfőn.

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Gyakorlatilag változatlan maradt az élelmiszertermékek világpiaci árának referenciaértéke augusztusban az előző hónaphoz képest, mivel a hús, a cukor és a növényi olaj árának emelkedése ellensúlyozta a gabona- és tejtermékek árának csökkenését az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.

Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

Új, nagy hatótávú, gyorsan tölthető akkumulátort mutatott be a kínai CATL.

Új vámokkal bünteti Kína az EU-t

Új vámokkal bünteti Kína az EU-t

Kína szeptembertől ideiglenesen dömpingellenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó sertéshús importjára – jelentette be a kínai kereskedelmi minisztérium pénteken.

MBH Termőföldindex: Harmadával drágultak a legjobb szántók

Látványosan felértékelődtek a jobb adottságú szántók az elmúlt két évben, amelyek ára több mint harmadával nőtt.

Újabb 15 milliárdot oszt ki a kormány, csütörtöktől már be is lehet állni a sorba érte

Újabb 15 milliárdot oszt ki a kormány, csütörtöktől már be is lehet állni a sorba érte

Uniós társfinanszírozással indul a program.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168