Megint megsegítették a gazdákat: majd egy évig nem kell fizetni a hitelt

A kormány megteremtette annak a lehetőségét, hogy a fagy- és aszálykárt szenvedett termelők, illetve a sertéstartással, és -tenyésztéssel foglalkozó gazdák hitelmoratóriummal éljenek. Ez a segítség jövő év november végéig tart, ezalatt az idő alatt a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek – közölte az Agrárminisztérium.

Az orosz-ukrán háborús konfliktus következtében kialakult piaci bizonytalanság és a felvásárlási árak visszaesése miatt a gazdálkodók likviditása is veszélybe került.

Ezért kellett megteremteni a lehetőségét annak, hogy az érintett termelők a hitelszerződéseik után átmeneti időre választhassák a fizetési moratóriumot – írja a tárca közleménye.

A fagykár esetében 2025. április 1-ig, aszálykár vonatkozásában 2025. július 1-ig, a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a 2025. november 30-ig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi lízingre kell alkalmazni a moratóriumot. A lehetőség vonatkozik a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is, egészen 2026. november 30-ig.

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne. A bejelentés a moratórium ideje alatt bármikor megtehető. Fontos mérlegelni azt, hogy a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, továbbá azt is, hogy a belépés a gazdálkodó új hitelfelvételi igényeire hatással lehet. Emellett az érintett termelők rendelkezésére áll még kedvező kamatozású forgóeszközhitel, kamattámogatási rendszer, és hitelgarancia rendszer is.