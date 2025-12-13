2p
Agrárium Bankok, bankrendszer, takarékok Betétek, hitelek Élelmiszeripar, agrárium

Megint megsegítették a gazdákat: majd egy évig nem kell fizetni a hitelt

mfor.hu

Jövő év november végéig a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek.

A kormány megteremtette annak a lehetőségét, hogy a fagy- és aszálykárt szenvedett termelők, illetve a sertéstartással, és -tenyésztéssel foglalkozó gazdák hitelmoratóriummal éljenek. Ez a segítség jövő év november végéig tart, ezalatt az idő alatt a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek – közölte az Agrárminisztérium.

Az orosz-ukrán háborús konfliktus következtében kialakult piaci bizonytalanság és a felvásárlási árak visszaesése miatt a gazdálkodók likviditása is veszélybe került.

Ezért kellett megteremteni a lehetőségét annak, hogy az érintett termelők a hitelszerződéseik után átmeneti időre választhassák a fizetési moratóriumot – írja a tárca közleménye.

A fagykár esetében 2025. április 1-ig, aszálykár vonatkozásában 2025. július 1-ig, a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a 2025. november 30-ig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi lízingre kell alkalmazni a moratóriumot. A lehetőség vonatkozik a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is, egészen 2026. november 30-ig.

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne. A bejelentés a moratórium ideje alatt bármikor megtehető. Fontos mérlegelni azt, hogy a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, továbbá azt is, hogy a belépés a gazdálkodó új hitelfelvételi igényeire hatással lehet. Emellett az érintett termelők rendelkezésére áll még kedvező kamatozású forgóeszközhitel, kamattámogatási rendszer, és hitelgarancia rendszer is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Készülhetnek a magyar gazdák: jelentős áresés a sertéspiacon

Készülhetnek a magyar gazdák: jelentős áresés a sertéspiacon

Az európai sertéspiac az ősz folyamán jelentős árcsökkenést tapasztalt, amely a magyar tenyésztőket is érzékenyen érinti.

Végveszélyben az egyik legfontosabb uniós piac

Végveszélyben az egyik legfontosabb uniós piac

Már most is súlyosan ráfizetéses a sertéstartás, de a felvásárlási ár szilveszter után az őszi felére is zuhanhat, mert az EU-ba már nem kell ilyen sok disznó! Ilyen borúsan látja a szektor kilátásait az évi 40 ezer hízót kibocsátó és feldolgozó karcagi Kunagro21 Kft. ügyvezetője.

méz

Nagyfügedtől Somberekig: íme, a legkiválóbb magyar mézek!

A XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon szombaton hirdették ki a fajtamézek versenyének eredményét és az idei év legjobb magyar mézét.

Nagyon gyenge évet zárt a mezőgazdaság

A tavalyinál kevesebbet termelt a mezőgazdaság

Igaz, azt drágábban tette. A növénytermesztés 8,7 százalékkal esett vissza.

Meghalt Kiss Gábor

A borász 45 éves volt.

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Úgy látszik, hogy nem kell több föld a magyar gazdáknak. Minimális volt az érdeklődés az állami földárveréseken.

Drágább lesz a karácsony legfontosabb kelléke is

Drágább lesz a karácsony legfontosabb kelléke is

10-15 százalékkal.

A biodiverzitástól függ a globális GDP fele

A biodiverzitástól függ a globális GDP fele

További 35 millió forinttal támogatja jövőre a nemzeti parkok biodiverzitási projektjeit az MBH Bank, amely kedden meghosszabbította ez ügyben az Agrárminisztériummal kötött együttműködését is.

Háromsávosra bővítik az M7-est, az is kiderült, mikortól

Háromsávosra bővítik az M7-est, az is kiderült, mikortól

Intelligens közlekedési rendszer is lesz az M7-es autópályán a bővítést követően, tehát túl nagy forgalom esetén akár a szélső sávokon is közlekedhetnek az autósok.

Kiderült, milyen árakra számíthatnak a magyar halvásárlók

Kiderült, milyen árakra számíthatnak a magyar halvásárlók

Az aszály nem tett jót a haltermelőknek, de az árak jó eséllyel nem változnak a tavalyihoz képest: a ponty, az afrikai harcsa és a szürkeharcsa esetében sem terveznek áremelést a termelők.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168