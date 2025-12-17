1p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Megint nekifut a minisztérium a földárveréseknek

mfor.hu

Megint keresik az érdeklődőket.

A földértékesítési program következő ütemében több mint ezer településen nyílik lehetőség 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földrészlet megvásárlására. A földrészletekre 30 napig, azaz január 16-ig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium (AM) Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) felületén – közölte az AM .

A decemberben folytatódó földértékesítési program során több mint 2700, összesen 1500 hektár földterületet kínálnak eladásra. 

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a földárverések korábbi körében enyhén szólva is alacsony volt az érdeklődés, november 3-tól november 14-ig közel háromszáz árverésen lehetett volna licitálni, de a döntő többségükön senki nem tett ajánlatot, komplett megyék is akadtak, ahol konkrétan senki nem licitált a földekre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos EU-s határidő jár le napokon belül és kétséges, tudunk-e teljesíteni

Az évvégi hajrában egy fontos EU-s határidőre is készülni kell a hazai élelmiszer-cégeknek. Az uniós előírások szerint ugyanis a csomagolási hulladékok kétharmadát ez év végétől már újra kell(ene) hasznosítani. A hazai helyzetről és a kockázatokról kérdeztük Vörös Attilát, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének (FÉSZ) ügyvezető igazgatóját.

Emberre támadt a madárinfluenza

Először betegített meg embert a madárinfluenza-vírus Európában is jelen lévő, de ritka H5N5 altípusa. Az eset felveti a kérdést, hogy ez vagy más, állatról emberre átterjedő vírus – akár a klímaváltozással – okoz-e majd olyan újabb járványokat, mint a denevértől kapott koronavírus. A kockázatokról és a megelőzésről kérdeztük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih).

A szaloncukor olcsóbb, a ponty drágább is lehetne – így alakulnak a karácsonyi árak

A szaloncukor olcsóbb, a ponty drágább is lehetne – így alakulnak a karácsonyi árak

Feleannyiba kerül a kakaó, mégsem olcsóbb az édesség.

Megint megsegítették a gazdákat: majd egy évig nem kell fizetni a hitelt

Megint megsegítették a gazdákat: majd egy évig nem kell fizetni a hitelt

Jövő év november végéig a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek.

Készülhetnek a magyar gazdák: jelentős áresés a sertéspiacon

Készülhetnek a magyar gazdák: jelentős áresés a sertéspiacon

Az európai sertéspiac az ősz folyamán jelentős árcsökkenést tapasztalt, amely a magyar tenyésztőket is érzékenyen érinti.

Végveszélyben az egyik legfontosabb uniós piac

Végveszélyben az egyik legfontosabb uniós piac

Már most is súlyosan ráfizetéses a sertéstartás, de a felvásárlási ár szilveszter után az őszi felére is zuhanhat, mert az EU-ba már nem kell ilyen sok disznó! Ilyen borúsan látja a szektor kilátásait az évi 40 ezer hízót kibocsátó és feldolgozó karcagi Kunagro21 Kft. ügyvezetője.

méz

Nagyfügedtől Somberekig: íme, a legkiválóbb magyar mézek!

A XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon szombaton hirdették ki a fajtamézek versenyének eredményét és az idei év legjobb magyar mézét.

Nagyon gyenge évet zárt a mezőgazdaság

A tavalyinál kevesebbet termelt a mezőgazdaság

Igaz, azt drágábban tette. A növénytermesztés 8,7 százalékkal esett vissza.

Meghalt Kiss Gábor

A borász 45 éves volt.

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Úgy látszik, hogy nem kell több föld a magyar gazdáknak. Minimális volt az érdeklődés az állami földárveréseken.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168