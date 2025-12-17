Megint nekifut a minisztérium a földárveréseknek

A földértékesítési program következő ütemében több mint ezer településen nyílik lehetőség 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földrészlet megvásárlására. A földrészletekre 30 napig, azaz január 16-ig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium (AM) Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) felületén – közölte az AM .

A decemberben folytatódó földértékesítési program során több mint 2700, összesen 1500 hektár földterületet kínálnak eladásra.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a földárverések korábbi körében enyhén szólva is alacsony volt az érdeklődés, november 3-tól november 14-ig közel háromszáz árverésen lehetett volna licitálni, de a döntő többségükön senki nem tett ajánlatot, komplett megyék is akadtak, ahol konkrétan senki nem licitált a földekre.