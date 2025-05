Megjött a nagy bejelentés a ragadós száj- és körömfájásról

A kormány kompenzációval segíti a sertéstartó gazdákat, a támogatásra mindenki jogosult, aki a ragadós száj- és körömfájás miatt korlátozás alatt levő területen tart vágósertéseket – mondta csütörtöki videóüzenetében Nagy István.

Az agrárminiszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy az intézkedés Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye, valamint Vas és Veszprém vármegyék egyes körzeteinek sertéstartóit érinti. Ezekről a területekről az elmúlt időszakban több ezer sertést nem tudtak időben értékesíteni, vagy csak a piaci árnál olcsóbban. Ezt a különbözetet ellentételezi a kormány akár 40 százalék erejéig – ismertette.

Az igényeket a járási hivatalokhoz kell beadni, a kérelemhez szükség van a szállítólevelekre, a számlákra, állatorvosi igazolásokra, de a hivatalok mindenben segítenek – mondta a tárcavezető.

A miniszter minden állattartót arra kér, hogy továbbra is nagyon fegyelmezetten tartsa be a vírus miatt elrendelt óvintézkedéseket. Legyenek továbbra is éberek és fegyelmezettek a saját állataik és a többi gazdaság védelmében – tette hozzá Nagy István.

