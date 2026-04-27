Megkongatták a vészharangot: súlyos élelmiszerválság fenyegeti a világot

A két hónapos adatok – a február vége és április vége közti időszakot tekintve – már jól mutatják az iráni háborúnak a hatását: több agrártermék tíz vagy húsz százalékhoz közeli mértékben drágult, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A FAO, a Világbank és több más szervezet elemzése is kiemeli, hogy az iráni háború és az ebből fakadó energiaár-emelkedés – különösen az olaj és a földgáz drágulása – egyre erősebben jelenik meg a műtrágya-, növényvédőszer-, szállítási és feldolgozási költségekben, ami az élelmiszerár-index tavaszi emelkedésének egyik fő hajtóereje.

Március–áprilisi elemzések úgy írják le a helyzetet, hogy a globális agrár- és élelmiszerárak „stabil, de sebezhető” pályán mozognak, egy újabb, bár mérsékelt drágulási hullám kezdetét mutatják az adatok.

A világ egy olyan összetett, egymásra épülő élelmiszer‑ és vízválság felé halad, amelynek első jelei már most látszanak, de a valódi hatása csak néhány év múlva fog igazán begyűrűzni a mindennapokba.

A klímaváltozás, a háborúk és a kereskedelmi vámok együtt olyan nyomást helyeznek a mezőgazdaságra, amit a jelenlegi rendszer hosszabb távon nem bír el. Ez pedig tartósan magas élelmiszerárakat, ellátási zavarokat és társadalmi feszültségeket hozhat.

