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Megnyitja a pénzcsapot a kormány, ezeknek a falvaknak jut 22 milliárd forint

mfor.hu

Kifejezetten fejlesztési célokra.

A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5 ezer fő alatt településeknek a Magyar Falu Program keretében – közölte a vidék- és településfejlesztési miniszter Facebook-oldalán hétfőn.

Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi köszszolgálatokat fejleszthetik a települések.

A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá – tette hozzá.

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