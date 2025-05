Megnyitják a pénzcsapot a gazdáknak – fegyver a járványok ellen

Megjelent az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelmet szolgáló pályázat, amely jelentős segítséget jelent az állattenyésztőknek az állatbetegségek hatékonyabb kezelésében és megelőzésében. A kormány döntése szerint erre a célra megemelt támogatási összeg, így 11,9 milliárd forint fordítható – jelentette be az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára. A nagy létszámú sertés-, baromfi- vagy szarvasmarhatartó tenyészetek június végéig pályázhatnak.

