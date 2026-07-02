Megnyitották a pénzcsapot: itt már közel 500 milliárd forintnyi támogatást fizettek

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások idei több mint 1200 milliárd forintos keretéből 487,7 milliárd forintot fizettek ki az első negyedévben, a folyósított összeg csaknem 60 százaléka költségvetési, 40 százaléka uniós forrás – olvasható az Agrárközgazgasági Intézet (AKI) csütörtökön közzétett pénzügyi hírlevelében.

A szántóföldi növénytermesztés a támogatások 36 százalékát, az állattenyésztés 17 százalékát, a kertészet 4,9 százalékát kapta. A nemzeti agrárkárenyhítési rendszer keretéből a 2025-ös időjárási károk kompenzálására 45,1 milliárd forintot folyósítottak.

Több terület közt oszlanak meg a források

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A mezőgazdaság hitelállománya 929,8 milliárd forint volt március végén, 2025 azonos időszakához képest 7,1 százalékkal csökkent, a kedvezményes hitelek aránya 61,8 százalék. Az egyéni gazdaságok hitelállománya 7,2 százalékkal 334,9 milliárd forintra mérséklődött, többsége beruházási hitel. A kifizetések legnagyobb része a szántóföldi növénytermesztőket finanszírozta. Az új hitelek osszege 18,9 milliárd forint volt. A társas vállalkozások hitelállománya 7,1 százalékkal 595,0 milliárd forintra csökkent, ezen belül is a beruházási hiteleké a legnagyobb rész. A hitelállományból legnagyobb mértékben az állattenyésztési ágazat részesedett. Az új hitelek összege 51,3 milliárd forint volt.

Az élelmiszeripar hitelállománya 2,5 százalékkal 728,5 milliárd forintra nőtt, a kedvezményes hitelek aránya 33,4 százalék. Az egyéni vállalkozások hitelállománya 5,0 százalékkal 5,3 milliárd forintra, a társas vállalkozásoké 2,5 százalékkal 723,2 milliárd forintra emelkedett. A rövid lejáratú hitelek aránya a teljes egyéni hitelállományban 40,2 százalék, a társas hitelállományban 32,6 százalék, az új hitelek összege 151,4 milliárd forint. A társas vállalkozások hitelállományának majdnem 19 százaléka malomiparban érdekelt vállalkozásokhoz került, a húsfeldolgozás 15,4 százalékkal, a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 13,7 százalékkal részesedett. A garantált hitelállomány 8,5 százalékkal 165,4 milliárd forintra nőtt.

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A mezőgazdasági hitelportfólió minősége romlott 2026 első negyedévében, a szántóföldi növénytermesztésben a nem teljesítő hitelek aránya csökkent. Az ágazati csődráta a mezőgazdaságban 2,7 százalék, az élelmiszeriparban 4,2 százalék, miközben a nemzetgazdasági szint a vizsgált időszakban 4,8 százalékon állt – olvasható a jelentésben.