Megroggyant Rábapordány a száj- és körömfájás miatt

A polgármester szerint a kiesést nemcsaak 2025-ben, hanem 2026-ban is érzik majd, így a képviselőtestület arról döntött, hogy a már elkezdett beruházásokat befejezik, minden mást leállítanak. A portálnak válaszolva Visy László úgy fogalmazott,

A mezőgazdasági vállalkozás telephelyén április közepén jelent meg a száj- és körömfájás vírusa, ami miatt felszámolták a társaság tejelő szarvasmarha állományát és a sertéstelep állatait is leölték, mintegy 600 darabot.

A Kisalföld.hu cikke szerint a rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-t ért veszteség a falut is sújtja, a ragadós száj- és körömfájás a helyi önkormányzatot is nehéz anyagi helyzetbe hozza.

