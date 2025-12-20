Megrökönyödtek a gazdálkodók a fuvardíjak megemelésén

2p
 Az érintettek kiakadtak a döntésen. Meg sem kérdezték őket. 

Habár az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) megállapodott a fuvarozókkal pének este a jövő évi útdíjakkal kapcsolatosan, a mezőgazdasági gazdálkodók legnagyobb érdekképviselője megrökönyödéssel fogadta, hogy éppen azoknak a véleményére nem volt kíváncsi a kormányzat, akik a drasztikus tarifaemelés legnagyobb mértékben érinti, vagyis a gazdálkodókéra. Erre a 24.hu-nak küldött levelükben hívták fel a figyelmet.

„A legnagyobb átfogó mezőgazdasági érdekképviseletei szervezetként a MOSZ sajnálatát egyúttal értetlenségét  fejezi ki amiatt, hogy az ÉKM épp azok véleményét nem tartja fontosnak, akik az útdíj radikális megemeléséből származó terheket viselni kénytelenek. Ők a vidéki térségek legnagyobb szállítmányozásra kerülő termékkörének előállítói: a gazdálkodók. A díjemelések a főúti hálózatra vonatkoznak, a gazdálkodóknak pedig a kormány – ilyen megközelítésben cinikus – üzeneteivel szemben nincs lehetőségük a magasabb rendű úthálózat használatára, ugyanis az számukra csak korlátozottan érhető el, tevékenységük kényszerűen a közúti rendszerhez kapcsolja őket. Látni kell, hogy az útdíjat végül nem a fuvarozók, hanem a megbízók, a szállíttatók fizetik meg, ezek pedig döntően a gazdálkodók, kisebb részben a gabonakereskedők, akik azonban ezirányú költségeiket kényszerűen a gazdálkodókra hárítják. A díjemelés még a péntek este bejelentett, alacsonyabb díjtételek mellett is 5 milliárd forintot meghaladó többletköltséget jelenet a szektor számára, ami az ágazat gazdasági súlya és jelenlegi jövedelempozíciói ismeretében aránytalan és elfogadhatatlan többletteher”

– írta a lapnak Koncz Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke.

A MOSZ ezért felszólította a kormányzatot, hogy folytassanak érdemi egyeztetést azon gazdasági szereplőkkel, akiket a változások a legsúlyosabban érintenek, és ne hozzák még kilátástalanabb helyzetbe a vidéken élő gazdálkodók százezreit.

