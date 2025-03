Mégsem engedték oda Orbán Viktort a járványban elhullott állatokhoz

„Megtudtam, hogy állatorvos kollégám – élve jogával és kötelességével – végül nem volt hajlandó beengedni sem a miniszterelnököt, sem a minisztert a telepre. HATALMAS RESPEKT neki és hatalmas remény nekünk” – írja Hadházy Ákos frissített Facebook-posztjában.

Hozzáteszi: Az állategészségügyi törvényt (és annak végrehajtási rendeletét) és a józan ész legelemibb szabályát is megsértette Orbán, amikor – a Telex szerint – néhány propaganda videó és fotó kedvéért elment a ragadós száj-és körömfájással fertőzött telepre.

A járványvédelem egyik alapvető szabálya a zárlat, ami pedig érthetően arról szól, hogy a telepre csak az megy be és az jön onnan ki, akinek nagyon-nagyon muszáj (pontosan így fogalmaz a rendelet: „A lezárt területre csak hatósági állatorvosi engedéllyel és azok léphetnek be, akiknek ottléte az állatok ellátásához, gyógyításához vagy egyéb elengedhetetlen okból szükséges.”)

Végül nem engedték be a beöltözött miniszterelnököt

Nem kell ahhoz állatorvosnak lenni, hogy belássuk: a kontár tolvajkormány vezetője nem csak TELJESEN FELESLEGESEN, hanem ÁRTVA IS ment be a telepre „irányítani a harcot” (ami az állatok leölését és elszállítását és megsemmisítését jelenti). Mindezt azért, hogy ha valami iszonyat szerencsével sikerülne lokalizálni a járványt, akkor majd diadalmas hadvezérként jelenthesse. Ha pedig az történik, ami sajnos várható ( a Fidesz által szétvert állategészségügyi hatóság nem lesz képes kezelni a járványt), akkor még több propaganda videóval fog „küzdeni”. Ráadásul Nagy Márton már pedzegeti, hogy milyen jól rá lehet fogni majd az inflációt a vírusra.

A valóságról, arról, hogy a Fidesz hogyan építette le a korábban világszínvonalú, de a 2010-ig még eldöcögő állategészségügyi szolgálatot (is), korábban többször írtam, fogok is még. legutóbb néhány napja jeleztem, hogy éppen most vont el 4 milliárdot a kormány a hatósági jogkörökkel megbízott állatorvosok béréből (és arról, hogy a járási főállatorvosok nagy része már nem is állatorvos).