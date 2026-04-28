2p
Agrárium Lázár János

Mehetnek amerre látnak Lázár János Ménesbirtokának dolgozói?

mfor.hu

„Mindenki kezdjen munkát keresni” – állítólag ezt üzente Lázár János a Mezőhegyesi Ménesbirtok munkatársainak. 

A leköszönő miniszter azt közölte a dolgozókkal, hogy a gazdaság jövője bizonytalan. Az esetleges leépítés először a Makóról és Hódmezővásárhelyről ingázókat érintheti, a helyieket tartanák meg legtovább. A múlt hét végén ugyanis Lázár János összehívta a cég dolgozóit – írja a Magyar Hang.

A lap értesülései szerint a leköszönő építési és közlekedési miniszter arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy a gazdaság jövője bizonytalan, és azt közölte velük, hogy „a legjobb, ha mindenki elkezd munkát keresni magának”.

A tájékoztatón a lap szerint elhangzott az is, hogy ameddig lehet, a helyi, mezőhegyesi dolgozókat tartják meg, de a Makóról és Hódmezővásárhelyről bejáró munkavállalók állása hamarabb veszélybe kerülhet.

A bejelentés azért is meglepő, mert a cég pénzügyi adatai stabil működésre utalnak. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság a lap szerint 2024-ben 12 milliárd forintos árbevétel mellett 440 millió forint adózott eredményt ért el, és a megelőző évek is nyereségesek voltak. A társaság saját tőkéje elérte a 79,5 milliárd forintot. A cég 463 főt foglalkoztat.

Lázár János itt éppen egy kiscsikót szemlélt meg a mezőhegyesi ménesbirtokon
Fotó: Facebook/Lázár János

A ménesbirtokot egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány tulajdonolja, amelynek kuratóriumi elnöke Lázár János. Az alapítvány az elmúlt években jelentős állami vagyonelemeket kapott: 2022-ben 8,5 ezer hektár termőföld és 15 milliárd forint került hozzá, idén tavasszal pedig egy kormánydöntéssel további 1374 ingatlan gyarapította a vagyonát.

A birtok korábban is hatalmas összegekből fejlődhetett. 2022-ben egy körülbelül 10 milliárd forintos beruházásból épült korszerű öntözőrendszer, amihez az állam 8,5 milliárd forint támogatást adott. Egy évvel később pedig 3,3 milliárd forintból adtak át egy olyan különleges tehénistállót, amelyben az állatok vízágyon pihenhetnek. Ehhez 1,2 milliárd forint uniós forrás érkezett.

Az Orbán-kormány kommunikációja a ménesbirtokot rendre a magyar agrárium mintagazdaságaként és tudásközpontjaként mutatta be, amelynek fejlesztései az ország versenyképességét szolgálják.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

szárazság

Megkongatták a vészharangot: súlyos élelmiszerválság fenyegeti a világot

A világ egy több okra visszavezethető, egymásra épülő élelmiszer‑ és vízválság felé halad.

Felemás hírek érkeztek a mindennapi betevőinkről

Felemás hírek érkeztek a mindennapi betevőinkről

A nyerstej és a vágósertés ára csökkent, a tojás drágult márciusban.

Vészharangot kongatnak: eltűnik az európai paradicsom?

Vészharangot kongatnak: eltűnik az európai paradicsom?

Importdömping után hiány.

Kritikussá válhat az őszi szezonban a műtrágya elérhetősége

A műtrágyaköltségek a magyar mezőgazdaság összköltségének átlagosan 10 százalékát adják, így a gázár emelkedése miatt bekövetkező drágulás közvetlen veszélyt jelent a jövedelmezőségre. 2026 első negyedévében már átlagosan 20-25 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a műtrágyapiacon, ami bár még elmarad a 2022-es rekord áraktól, de az alacsony output árak mellett ez is már veszteségbe billentheti a gazdaságokat.

Máris emelkednek az élelmiszerárak az iráni háború miatt

Máris drágulnak az élelmiszerek az iráni háború miatt

Az élelmiszerárak világpiaci szinten márciusban már a második egymást követő hónapban emelkedtek, ezúttal nagyrészt a közel-keleti konfliktussal összefüggő magasabb energiaárak miatt – állapítja meg az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára fölkerült jelentés.

Plusz pénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Pluszpénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Az agrártárca 500 millió forint többlettámogatást biztosít a hungarikum pályázatokra – jelentette be az agrárminiszter húsvéthétfőn közösségi oldalán.

Itt egy nem akármilyen adat a magyar tojásokról – A hét ábrája

Érdekesen alakult az áruk.

Mindennapra egy tojás?

Ősi táplálékunk a tojás. Nemcsak mi fogyasztjuk előszeretettel, de fészekrabló állatok is, hiszen magas a tápértéke. De tudunk-e mindent róla? Vannak, akik szerint a barna héjú tyúktojás egészségesebb, míg mások a fehéret részesítik előnyben. Hogyan érdemes főzni és meddig áll el? Kell-e hűtőben tartani? Ezekre a kérdésekre kerestünk választ húsvét apropóján.

Razzia húsvét előtt: már több száz kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

Razzia húsvét előtt: már több száz kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

Március eleje óta zajlanak az ellenőrzések.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG