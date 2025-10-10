Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Méretes mentőövet dob Brüsszel a magyar gazdáknak

mfor.hu

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró (mintegy 4,2 milliárd forint) rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére – közölte pénteken a brüsszeli testület.

Az Európai Bizottság csaknem 50 millió euró összegű sürgősségi támogatás mozgósítást javasolja hat tagállam – köztük Magyarország – gyümölcs-, zöldség- és diótermesztő gazdáinak megsegítésére, akik súlyos károkat szenvedtek az utóbbi hónapok szélsőséges időjárási eseményei miatt.

A javaslat szerint a támogatást a kormányok legfeljebb 200 százalékkal egészíthetik ki nemzeti forrásból.

A rendkívüli segítség az uniós mezőgazdasági tartalékalapból származik, amely a közös agrárpolitika (KAP) részeként jött létre, és a piaci zavarok vagy rendkívüli események által érintett termelők gyors megsegítését szolgálja.

A támogatásban Magyarországon kívül részesül Bulgária (7,4 millió euró), Lettország (4,2 millió euró), Litvánia (1,1 millió euró), Lengyelország (14,8 millió euró) és Románia (11,5 millió euró).

A bizottság szerint az idén több tagállamban késői fagyok, majd jégeső és heves esőzések pusztították el a gyümölcs-, zöldség-, dió- és magtermések jelentős részét, ami jól mutatja, milyen mértékben érinti a mezőgazdaságot az éghajlatváltozás.

A pénzügyi támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni az érintett gazdáknak, hogy a segítség mielőbb eljusson a károsultakhoz.

A jelenlegi, 2023-2027-es KAP-időszakban a mezőgazdasági tartalék évente legalább 450 millió eurót biztosít a válsághelyzetek kezelésére. A bizottság a következő, 2028-2034-es agrárpolitikai ciklusban azt tervezi, hogy megduplázza a válságalapot, ezzel növelve az európai gazdák és az élelmiszer-ágazat ellenálló képességét a piaci és természeti kihívásokkal szemben – áll a testület közleményében.

(MTI)

 

