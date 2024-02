Mérföldkőhöz érkezik a magyar éléskamra

A múlt évben a magyar mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke 6,5 százalékkal volt több az előző évinél, a bővüléshez a teljes termelési volumen 25 százalékos emelkedése járult hozzá. Ugyan a múlt évi időjárás kedvezőbb volt, de a hazai agrárium szereplőinek így is komoly nehézségekkel kellett szembenézniük. Többek között az energiaválság, a geopolitikai feszültségek, a terményárak csökkenése és az inflációs sokk, illetve a csökkenő fogyasztás jelentett kihívást a vállalkozások számára - derül ki az OTP friss elemzéséből.

Rengeteg pénz érkezhet az agráriumba. Fotó: Depositphotos

Bár a külső nehezítő körülmények jellemzően továbbra is fennmaradnak, a gazdaság lassú növekedése mellett mérséklődő árnövekedésre és kamatszintre számítva az OTP Bank óvatos optimizmussal tekint az idei évre. Az uniós és nemzeti támogatások kedvezőbb finanszírozási lehetőséget jelentenek, miközben az EU új Közös Agrárpolitikájának szigorodó szabályai fejlesztési kényszert is jelentenek.

Az OTP Bank szakértői szerint a folyamatosan változó üzleti környezetben a siker kulcsa ezúttal is az alkalmazkodás lehet. A közép- és hosszútávú, tudatos stratégiai döntéseket a támogatáspolitikának is ösztönöznie kell, elősegítve a szerkezetváltást, ezáltal nagyobb súlyt adva a magasabb feldolgozottságú termékek előállításának. A vidékfejlesztési források szempontjából 2024 a pályázati kiírások, a tervezés, és a pályázatírás időszaka lesz. A fejlesztéseknek új lendületet adhat, hogy a gazdaságfejlesztésre rendelkezésre álló mintegy 1500 milliárd forint vidékfejlesztési forrásból az eddigi 50 százalékos beruházási támogatáson felül 15 százalék kamat- és kezességi díjtámogatás is igényelhető.