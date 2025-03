Mészáros Lőrinc a nevére vett egy állami gazdaságot

Valamiféle új tendencia lehet, hogy a felcsúti sikerember nem bújik el mindenféle magántőkealapok mögé, hanem nyíltan felvállalja, hogy mi az övé. Erre is lehet következtetni abból a dokumentumból, ami március 17-én jelent meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) oldalán, ahol a nagyobb céges tranzakciókat, felvásárlásokat kell bejelenteni.

A tranzakció eredményeképpen a Mészáros Csoport egyedüli irányítást szerez a Kutas Management Kft. felett. A céltársaság vállalkozáscsoportja elsősorban a mezőgazdasági ágazatban aktív: szántóföldi növénytermesztéssel és terménykereskedelemmel foglalkozik

– olvasható az összefonódás-bejelentésben.

Eddig sem volt túlságosan távol a cég a Mészáros Csoporttól. Lapunk írta meg, hogy a KUTAS '95 Mezőgazdasági Zrt.-t 2022-ben szerezte meg a felcsúti nagyvállalkozó a Kutas Management Kft. nevű vagyonkezelő cégén keresztül. Ez az egykori Biharkeresztesi Állami Gazdaság, több ezer hektáron őszi búzát, őszi árpát és napraforgót termesztenek nagy hatékonysággal. A céghez tartozik a biharkeresztesi repülőtér is.

Mészáros Lőrinc földesúrnak is mondhatja magát

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A most teljes egészében mészárosított Kutas Management Kft. egy vagyonkezelő társaság, amelynek eddig így nézett ki a tulajdonosi köre:

Mészáros Lőrinc,

MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap,

a szintén Mészáros-érdekeltség Talentis Agro Zrt.,

valamint Prime Deal Magántőkealap.

Utóbbi kezelője a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt., melynek igazgatóságának elnöke az a Kertész József Tamás, akit Mészáros Lőrinc ügyvédjeként is ismernek. Az MBH pedig jelentős részben a felcsúti milliárdoshoz köthető. Ennek a bonyolult tulajdonosi szerkezetnek azonban vége, egyszerűsödik a képlet, sokkal átláthatóbbak lesznek a viszonyok azzal, hogy a Mészáros Csoport egyedüli irányítást szerez. A magántőkealapok ugyanis leginkább arra jók, hogy soha ne lehessen tudni teljes bizonyossággal, igazából kinek vagy kiknek a tőkéje van bennük.

Idén ez már a második hasonló tranzakciója Mészáros Lőrincnek. Januári hír volt, hogy a Mészáros Csoport a Csabatáj Mezőgazdasági Zrt.-n keresztül egyedüli irányítást szerzett a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. és GALLFARMS Kft. tulajdonában és irányítása alatt álló baromfitelepek felett. Ebben az esetben az eladó és a vevő is részben a felcsúti gazdagember érdekeltsége volt. Csak itt a felcsúti milliárdoshoz köthető Status Capital Zrt. által kezelt magántőkealapokkal sikerült megállapodni a vételárban a felcsúti milliárdos cégbirodalmának.

Mindennek oka az is lehet, hogy tavaly decemberben elfogadta a parlament azt a törvényt, amely – az Európai Unió nyomására – már 2025 elejétől átláthatóvá tette volna a hazai magántőkealapok tulajdonosi szerkezetét. Egy módosítóval azonban végül azt szavazta meg a kormánytöbbség, hogy csak a 2026-os választások után ismerhetjük meg a magántőkealapok végső tulajdonosait.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc nevére vette a pulykakasokat Olyan kicsi az ország, hogy a felcsúti milliárdosnak már saját magától kell vásárolnia, ha venni akar még valamit.

Miközben házon belül rendezi az ügyeit Mészáros Lőrinc, azért új cégeket is alapít. Azt a HVG írta meg, hogy a V-Híd Kivitelező Kft. főtevékenysége a vasútépítés lett, de további 87 tevékenységet is bejegyeztek. Az anyavállalat a V-Híd Zrt., amely a felcsúti milliárdos egyik legnagyobb cége. Azt ugyanakkor nem tették hozzá, hogy V-Híd Construct Kft. néven gyakorlatilag egy klóncéget is bejegyeztek.