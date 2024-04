Az Aranyszarvassal méltóztatott tovább gyarapodni Mészáros Lőrinc földesúr birodalma

Sokat kellett rá várni, de most már hivatalosan is a Mészáros-birodalom része a tápiószentmártoni Aranyszarvas-csoport - derül ki nyilvános adatbázisokból. A felcsúti milliárdoshoz tartozó Talentis Agro Holding tavaly decemberben jelentette be, hogy Magyarország legnagyobb földterülettel rendelkező vállalatcsoportja az Agro-Várkony-csoport és az Aranyszarvas-csoport felvásárlásával tovább erősítette vezető pozícióját az agráriumban.

A napraforgó is Mészáros Lőrincnek terem

Fotó: Fotó: Pixabay

Az Aranyszarvas-csoport egy 1,1 milliárd forintos árbevételű, 1100 hektár földterületen tevékenykedő cégcsoport, melynek Tápiószentmártonban van a székhelye, és négy céget foglal magában. Ez az Aranyszarvas Zrt., a Kőrösi Kft., az Aranyszarvas Szövetkezet és a Juropa Kft. A Turista Magazin korábbi leírása szerint a Gödöllői-dombság és a Kiskunság közti területen egy izgalmas, sokarcú táj bújik meg, a Tápió-vidék. Az egykori hordalékkúp-síkságon löszhátak, homokdombok és köztük patakok, mocsarak húzódnak. Régi mezőgazdasági terület, és eddig nem lehetett arról hallani, hogy erre is lennének Mészáros Lőrincnek földjei, de most már biztos lehet benne a turista: ha arra jár, akkor ott is a leggazdagabb magyar földjeiben gyönyörködhet.

A felvásárlás tehát már tavaly decemberben megtörtént, most csak egyéb részletek derültek ki: az Aranyszarvas-csoport hivatalosan az FBSN Agrár Management Kft.-én keresztül kapcsolódik a cégbirodalomhoz. Ezt április 4-én jegyezték be. Lapunk írta meg először 2022 márciusában, hogy az FBSN Agrár Management Kft. ügyvezetőjének Tímár Imrét nevezték ki, aki 2021 februárjától az új cég alapításáig egy másik Mészáros-érdekeltség, a Szarvasi Agrár Zrt. vezérigazgatója volt.

A vagyonkezelő Mészáros-cégnek kellően bonyolult a tulajdonosi köre:

Mészáros Lőrinc mellett tulajdonrésszel bír még

a Takarék Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési Magántőkealap,

a szintén Mészáros-érdekeltség, a Talentis Agro Zrt.,

valamint a Prime Deal Magántőkealap.

Utóbbi kezelője a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt., melynek igazgatóságának elnöke az a Kertész József Tamás, akit Mészáros Lőrinc ügyvédjeként is ismernek.

Az Aranyszarvas Zrt.-nek kalandos múltja van. Azt még 2013-ban írta meg a sajtó, hogy Czerván György egykori agrárállamtitkár cége, az Aranyszarvas Zrt. Tápiószentmártonban jutott egy 5,8 hektáros területhez, amelyet ez év október 15-ig használhat a cég. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) ugyanis meghirdette a termőföldet, így azt a jövőben egy magánszemély művelheti. Hangsúlyozták, hogy Czerván három és fél éve nem dolgozik a cégnél, ám akkori vagyonnyilatkozata szerint 24,88 százalékos tulajdoni hányada volt benne. A több mint 1100 hektáron gazdálkodó Aranyszarvas Zrt. közel 130 milliós uniós támogatást zsebelhetett be.

Azt meg talán még Mészáros Lőrinc sem tudja, hogy miről kapta a cég az Aranyszarvas nevet. Tápiószentmárton település hivatalos oldaláról viszont kiderül, hogy a huszadik század elején sokakat foglalkoztatott a magyarság eredetének kérdése, a magyar őstörténet esetleges kapcsolódása a hun néphez és ezáltal Attila királyhoz.

1923 meglepően meleg novemberének 8. napján, Blaskovich György és testvére János javaslatára Bella Lajosnak a Magyar Nemzeti Múzeum régészének vezetésével, az akkor már kisebb-nagyobb megszakításokkal tavasz óta tartó ásatások legfontosabb lelete, egy szkíta aranyszarvas került elő, Blaskovich Aladár birtokán a mai Attila dombon a Kincsem Lovaspark területén. A terület tulajdonosa, aki maga fedezte az ásatások költségeit, az ilyen nagy értékű leletek esetében kissé meglepő módon, ingyen lemondott az ötvösremekről a Magyar Nemzeti Múzeum javára (később a zöldhalompusztai kincset az aranyszarvassal, közadakozásból tudta megvásárolni a múzeum)

- olvasható a történet az önkormányzat oldalán.

Nagy lehet az aranyszarvas kultusz Tápiószentmártonban, hiszen a helyi focicsapatot is Aranyszarvas SE-nek hívják. Czerván György most is a térség országgyűlési képviselője és tavaly augusztusban azzal büszkélkedett el, hogy átvette a győztes Aranyszarvas csapat nevében a kupát Toldi Tibor polgármestertől, sporttársától. A fideszes képviselő legutóbbi vagyonnyilatkozata alapján 2023 végén tagja volt az Aranyszarvas Szövetkezetnek, amely most már a Mészáros-birodalom része.

Az aranyszarvas kultusz része, hogy a helyi nyugdíjas egyesületet is Aranyszarvas Nyugdíjas Egyesületnek hívják. Januárban írta meg a Válasz Online, hogy 50 millió forintot kapott a kormánytól a szervezet a helyi nyugdíjasközpont kialakítására, az egyesület vezetője, Bohacsek Jánosné korábban a helyi Fidesszel szövetséges Tápiószentmártoni Polgári Egyesület titkára volt.