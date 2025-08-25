Mészáros Lőrinc lassan bekebelezi Békés vármegyét

Mészáros Lőrinc tovább terjeszkedik az agráriumban, következő szerzeménye Békés vármegye egyik vezető mezőgazdasági vállalata. A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) már augusztus 6-án beérkezett, de csak augusztus 21-én publikált összefonódás-bejelentés alapján a Talentis Agro Zrt. egyedüli irányítást szerez a Gyulai Agrár Zrt. felett. A céltársaság elsősorban a szarvasmarha-tenyésztéssel, nyerstehéntej-előállítással, emellett kisebb arányban szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik.

Ez hatalmas zsákmányt jelent a felcsúti milliárdos számára. A Gyulai Agrár Zrt. ugyanis egy korábbi termelőszövetkezet átalakulásával jött létre, és mára több mint 1500 hektár bérelt területen folytat mezőgazdasági tevékenységet. Az állattenyésztési ágazatban pedig mintegy 1800 Holstein-Fríz szarvasmarhát tartanak, ebből 800 tejelő tehén évente közel 8 millió liter tej előállítására képes. A Gyula TV-nek augusztus 13-án nyilatkozva Ancsin Péter ügyvezető elmondta: júliusban fejezték be a búza betakarítását, összességében 2600 tonna gabonát vágtak le.

Mennyiségben kevesebb, de minőségben jobb a megszokottnál az idei termés és az is elmondható, hogy az 55 mázsás betakarított termésátlag megegyezik a 2025-ös békési átlaggal

– fogalmazott az ügyvezető. A gazdaság mintegy hatszáz hektár kukoricát vetett, a felét szemes terménynek, a másik felét takarmányozási céllal. A kukorica betakarítása után a napraforgó aratása következik a Gyulai Agár Zrt.-nél, az előzetes számok hektáronkénti két tonnát mutatnak.

Mészáros Lőrinc az egyik legnagyobb földesúr

Fotó: Depositphotos

Ezekből a számokból is látszik, hogy stabilan és megbízhatóan teljesítő céget vásárol meg Mészáros Lőrinc. A legutóbbi beszámolója szerint a Gyulai Agrár Zrt. 2,4 milliárd forint forgalommal és 150 millió forint nyereséggel zárt 2024-ben, és 300 millió forint osztalékot fizetett a korábbi évek tartalékaiból kiegészítve. Volt mihez nyúlni, ugyanis a társaság saját tőkéje 3,6 milliárd forint. Hogy Mészáros Lőrinc mennyit fizet az agrárcégért, azt nem lehet tudni, de piaci alapon elég drága mulatság megszerezni egy ilyen értékes vállalatot. Ugyanakkor Ancsin Péter ügyvezető azt is elárulta: a szarvasmarhatelep épületeinek többsége leromlott állapotú. Állagmegóvásként folyamatosan végeznek kisebb-nagyobb munkálatokat, de a hosszú távú célkitűzések között egy komolyabb korszerűsítés is szerepel.

A Gyulai Agrár Zrt. eddigi pontos, végső tulajdonosait nehéz beazonosítani, de a magyar államhoz köthető a társaság. Csaknem 100 százalékos részvényese a vagyonkezelő Good Farming Kft., ahol 2022 és 2023 között Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke volt az ügyvezető. A Good Farming egyedüli tulajdonosa, az Exim Bank által kezelt Európa Agrár- és Élelmiszeripari Magántőkealap, amelynek befektetési jegyeit jelentős részben állami szereplők jegyezték le.

Az elmúlt hónapokban rendkívül aktív a Talentis Agro, amely Mészáros Lőrinc mezőgazdasági érdekeltségeit fogja össze. Békés vármegye pedig az egyik kedvenc terjeszkedési övezete a felcsúti gazdagembernek. Az Opten adatbázisa szerint május 5-én-én alakult meg a Szarvas-Káka Agrár Kft., szarvasi központtal. A gabonaféle termesztésével foglalkozó új vállalkozás többségi tulajdonosa a Szarvasi Agrár Zrt.-én keresztül a Talentis Agro Zrt. Békés vármegyében Magyarország kalászos gabonájának mintegy 10 százaléka terem meg, de jelentős a kukorica- és a napraforgótermelés is, így nem véletlen, hogy itt is terjeszkedik Mészáros Lőrinc agrárbirodalma. Itt találhatók még a Csabatáj Zrt. és a Hidasháti Zrt. földjei is, amelyek szintén a milliárdos cégbirodalmához tartoznak.

Bár talán a többség úgy gondol Mészáros Lőrincre, hogy leginkább a bankszektorban és az építőiparban vannak érdekeltségei, valójában a felcsúti milliárdos üzletember egyúttal Magyarország egyik legnagyobb földesura is. Nincs pontos kimutatás arról, hogy hány hektár tartozik hozzá, de a sajtóban eddig megjelent becslések mintegy 45-60 ezer hektárról szólnak, ennek jelentős része pedig szántóföld. Ha a GVH is rábólint, akkor még 1500 hektárt csaphatnak hozzá a leggazdagabb magyar földjeihez.