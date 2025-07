Mészáros Lőrinc nagy dobásra készül egy csákvári majorságban

A Csákvár melletti Móricz-majorban építhet 40 ezer férőhely feletti pulykanevelő telepet a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Búzakalász 66 Felcsút Kft., derül ki a Fejér Vármegyei Kormányhivatal határozataiból. A területet még 2014-ben vásárolta meg a felcsúti milliárdos, de az elmúlt években bérbe adta a Bikácsi Agrár Kft.-nek, a cég pedig sertéstelepet működtetett. A kormányhivatali határozatokból kiolvasható, hogy Mészáros Lőrinc cége tavaly áprilisban felmondta a telephely bérleti szerződését, októberre a Bikácsi Agrár Kft. befejezte a tevékenységét, a sertéseket elszállították a telepről, novemberben pedig vissza is vonták az engedélyét.

A Búzakalász 66 azért mondta fel a szerződést, mert a telephelyet a továbbiakban – átépítés, korszerűsítés után pulykanevelő telepként kívánja hasznosítani. A dokumentumok szerint a telepet pályázati forrásokból tervezik átalakítani pulykahizlaláshoz, de az átalakítás időpontját még nem lehet tudni. Az Agrárminisztérium július 25-én be is jelentette, hogy meghozta az első támogatói döntéseket az állattartó gazdaságok megújítását célzó pályázatban: első körben 209 beruházás részesül támogatásban, összesen több mint 10 milliárd forint értékben. A nyertesek nevét a tárca most sem hozta nyilvánosságra, de ígéretük szerint előbb-utóbb lesz egy honlap, ahol a támogatottak adatait kikereshetik, akik nagyon értenek az internetes kutakodáshoz.

Idén februárban Mészáros Lőrinc cége mindenesetre megkapta a környezethasználati engedélyt, ami 2030-ig érvényes. Szép nagy telepről van szó, a fontosabb paraméterei:

területe: 72 780 négyzetméter,

22 darab istálló,

22 darab takarmánysiló,

összesen 72 ezer pulyka fér el.

A hizlalási technológia is kiderül a hivatalos papírokból: a beérkező állomány kora 6 hetes, 8 hét hizlalás után a tojókat 14 hetesen szállítják el, 14 hét hizlalás után pedig a bakokat. A tervezett betelepítés 2,5-3 alkalommal évente, azaz 216 270 darab pulyka évente. A tervek szerint a takarmány hetente 7 kamionnal érkezik. Egy kamionba általában 30 tonna takarmány fér.

Végül családi vacsora lesz a pulykákból

Átmeneti hiba csúszhatott a folyamatba, ugyanis július 11-én módosítani kellett a kiadott engedélyt. Egy beadvány landolt a kormányhivatalnál, amely alapján megállapították, hogy Mészáros Lőrinc cége nem rendelkezik jóváhagyott üzemi tervvel, annak hiányában pedig nem lehet betelepíteni a pulykákat a telephelyre. Ennek beszerzése azonban csak formalitás, aligha akadályozza meg sokáig a beruházást.

A területről a Magyar Narancs írt remek cikket 2015-ben, ebből kiderül, hogy a Búzakalász 66 a Csákvári Mezőgazdasági Zrt.-től vásárolhatta meg az ingatlanegyüttest, utóbbi vállalat tulajdonosi körével információik szerint jó kapcsolatot ápolt a volt felcsúti polgármester. Annyi közös biztosan volt bennük a cikk szerint, hogy mindannyian rengeteg földet nyertek az állami földbérleti pályázatokon.

A pulykák eddig is fontos elemei voltak Mészáros Lőrinc birodalmának. A mezőgazdasági területet összefogő Talentis Agro Zrt. oldalán elérhető információk szerint székesfehérvári, balatonkenesei és békéscsabai székhelyű telephelyeiken összesen 141 609 előnevelő és 56 079 hizlaló férőhellyel rendelkeznek, éves szinten 708 044 darab előnevelt, illetve 140 198 darab hízó pulykát állítanak elő. A csákvári telep tehát jelentős kapacitásbővülést jelenthet a jövőben. Az Ebesi Pulykahizlaló Kft. magántőkealapokon keresztül szintén a leggazdagabb magyarhoz köthető.

Lesz is hol feldolgozni a pulykát a cégbirodalmon belül. Lapunk írta meg januárban, hogy a Mészáros Csoport a Csabatáj Mezőgazdasági Zrt.-n keresztül egyedüli irányítást szerzett a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.-ben. A Gallicoop főbb termékei: panírozott pulykafasírt, panírozott pulykamell, panírozott, sajttal és sonkával töltött pulykamell.

A Búzakalász 66 anyacégének, a Talentis Agro Zrt.-nek elküldtük kérdéseinket, amint érkezik válasz, a cikket frissítjük.