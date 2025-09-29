Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrincnek egyre nagyobb a vízigénye, alig győzi öntözni a hektárjait

Vég Márton
Vég Márton

Uniós és állami segítséggel szaporodnak az öntözőtelepek.

Ahogy terjeszkednek Mészáros Lőrinc földterületei az országban, úgy szaporodnak a felcsúti milliárdos öntözési közösségei. A legújabbat a román határ mellett, Biharkeresztesen alapította Hajdú-Bihar vármegyében. Az Opten adatbázisa szerint szeptember 19-én jegyezték be a Hosszúgáti Fenntartható Öntözési Közösség Kft.-ét. Az új cég a KUTAS '95 Mezőgazdasági Zrt.-n keresztül kapcsolódik be Mészáros Lőrinc céghálójába, de törvényi kötelességek miatt van egy társa is Tóthné Szabó Marietta személyében. A nevéből is kikövetkeztethető módon ugyanis az öntözési közösséghez legalább két tag kell, ezen kívül előírás a legalább 100 hektáros területen végzett szántóföldi növénytermesztés is.

A 100 hektáros előírást Mészáros Lőrinc könnyedén teljesíti Biharkeresztesen. A KUTAS '95 Mezőgazdasági Zrt.-t 2022-ben szerezte meg a felcsúti nagyvállalkozó a Kutas Management Kft. nevű vagyonkezelő cégén keresztül. Ez az egykori Biharkeresztesi Állami Gazdaság, több ezer hektáron őszi búzát, őszi árpát és napraforgót termesztenek nagy hatékonysággal. A céghez tartozik a biharkeresztesi repülőtér is. Területeik elhelyezkedése északkelet-délnyugat irányú fekvéssel, Biharkeresztestől Csökmőig terjed, egy 30 kilométer hosszú, 5 kilométer széles sáv mentén. A területi központ Fekete tanya névre hallgat, itt található az irodaépület, a gépműhely, a gépszín, a szemestermény-szárító, valamint a szemestermény-tároló csarnokok.

Mészáros Lőrinc egy új öntözőtelep átadóján
Mészáros Lőrinc egy új öntözőtelep átadóján
Fotó: Facebook/Talentis Agro

Bár talán a többség úgy gondol Mészáros Lőrincre, hogy leginkább a bankszektorban és az építőiparban vannak érdekeltségei, valójában  a felcsúti milliárdos üzletember egyúttal Magyarország egyik legnagyobb földesura is. Így pedig a vízhiány és az aszályos időszakok is egyre nagyobb gondot jelenthetnek neki. A jelentős állami támogatással is készülő új öntőzőtelepek azonban kicsit orvosolják a problémáit. Legutóbb a Békés vármegyében található Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit adta át ünnepélyesen a felcsúti milliárdos.

Célunk, hogy 2030-ra elérjük a 13 ezer hektárt, ami a teljes földterületünk 20 százalékát jelenti. A ma átadott két telep összesen közel 500 hektáron biztosít korszerű öntözést, több mint 20 új berendezéssel

- fogalmazott Mészáros Lőrinc. Ebből a mondatból könnyen levezethető, hogy milyen ütemben növekednek a földterületei. A Békés vármegyei Kamuton ugyanis tavaly nyáron is átadtak egy öntözőtelepet, ahol Mészáros Lőrinc elmondta: célja, hogy a területei 20 százaléka vízzel ellátott legyen, azaz 9 ezer hektár feletti öntözött terület elérésére törekszik. Egy év alatt a földek 20 százaléka 9 ezerről 13 ezer hektárra növekedett, vagyis az összes földterület mérete 45 ezerről 65 ezer hektárra.

A kormány és a felcsúti milliárdos a finanszírozásban nagyon jól egymásra talált. Az elmúlt években a Mészáros Csoport közel 8 milliárd forintot fordított öntözésfejlesztési beruházásokra és további hasonló projektek kivitelezését tervezi. Az említett Bakuczi és Csárdaszállási Kft. fejlesztései közel 1,6 milliárd forintból valósultak meg uniós támogatással. A kamuti öntözőtelep 1,7 milliárdos költségéből pedig több mint egymilliárd forintot fedezett kormányzati és uniós támogatás. A kormány már harmadik éve átvállalja a gazdáktól a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját.

Elég felmenni a Mészáros Lőrinc agrárérdekeltségeit összefogó Talentis Agro Facebook-oldalára és rögtön látható, hogy a földek szerte az országban megtalálhatók, nem csak Felcsút környékén. A legújabb bejegyzések:

  • Aratás a Kinizsi 2000 Zrt.-nél, elkezdődött az öntözött napraforgó betakarítása, az idei szezonban különösen látványos a különbség az öntözött és az öntözetlen táblák között,

  • Elindult a paprika betakarítása a Gorzsai Zrt.-nél,

  • Elkezdődött a szüret a Dereszla Balaton Kft.-nél! A 2025-ös évjárat ígéretes: a Dereszla és a Henye dűlők válogatott fürtjei most kerülnek a puttonyokba, hogy a pincében megszülessenek a jövő tokaji borai.

A bejegyzések közül leginkább a paprika betakarításról szóló érdekes. A Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. Hódmezővásárhely közelében található, és tavaly december óta része a Mészáros-birodalomnak. Lapunk írta meg, hogy a Mészáros Csoport megvette a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-t. Legnagyobb addigi tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly volt, de az építési és közlekedési miniszter egyik érdekeltsége, a Grosswiese Zrt. is benne volt a cégben. Tehát Lázár Jánosnak is rá kellett bólintania az üzletre.

“Minden tagország azt csinálna, amit akar.”

Szalagátvágás

A Talentis Agro Csoport növelte öntözőterületeit – uniós támogatással

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten 7500 hektár fölé emelkedett.

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban.

Az Európai Bizottságnak a következő költségvetési időszakra (2028-2034) vonatkozó, az agrártámogatásokat érintő javaslatai megvalósításuk esetén egyet jelentenek majd a szlovák mezőgazdaság felszámolásával – jelentette ki Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Kéknyelv betegség jelenlétét mutatták ki egy Somogy vármegyei szarvasmarha-telepről származó mintákból; a telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön a honlapján.

Tovább csökkenhet az élelmiszer-pazarlás és új bevételi forráshoz juthatnak a magyar termelők a boltlánci értékesítésből kimaradt zöldségek feldolgozásával.

Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét

Az aszály miatt kevesebb, de rendkívül jó minőségű az idei szőlő, kiváló borok lesznek belőle. Ezt reméli a rendkívül korai szüret vége felé Frittmann János soltvadkerti borász.

