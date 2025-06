Mi lesz most a magyarok kenyerével?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Ott kiderült az is, hogy az idei évi egységes kérelmek beadása alapján Békés vármegyében birtokkoncentráció mutatkozik meg: 11 846 kérelmet adtak be, ami az előző évhez képest (12 389) csökkenést jelent darabszámban, azonban a terület nem csökkent (körülbelül 433 ezer hektár).

Az aszály egyetlen pozitívuma, hogy a parlagfű fejlődését is gátolja, jelentős fertőzöttség eddig nem jellemző, nagyobb probléma a nyár második felében szokott előfordulni – hangzott el a bizottsági ülésen.

Száz-kétszáz milliméter áztató esőre lenne szüksége egyebek mellett a kukoricának is. „Egy ilyen csapadék még képes lenne 2-3 méteresre növelni a növényeket, és elősegítené a kukoricacső megfelelő szemtelítődését” – mondta Bozó József.

Az 1130 hektáron vetett rozst szinte teljes egészében zölden, úgynevezett szenázsnak takarították be, 20 tonna/hektár zöldtömeggel. A bizottsági jelentés szerint a magborsó – amelyet 4100 hektáron termelnek – betakarítottsága 60 százalékon áll, a termésátlag hektáronként 2 tonna, a felvásárlási ár tonnánként 130-140 ezer forint.

ez a „beművelési” költségre is kevés, hiszen a műtrágya, a gombaölő- és gyomirtó szerek, valamint az üzemanyag ára is emelkedik

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatóság keddi közleményéből kiderül: őszi árpát csaknem 31 ezer hektáron vetettek, a héten várhatóan be is fejeződik az aratása. A termésmennyiség nagy szóródást mutat 4-7,5 tonna/hektár között; 90 százalékos betakarítottságnál a termésátlag 5 tonna hektáranként. A gazdálkodók szerint a mostani árpahibrideknek hektáronként 6-8 tonnát kellene hozniuk. Az árpa alulról a csapadékhiány miatt szárad, felülről pedig az erős UV-sugárzás égeti.

