Mi volt előbb? A tej vagy a tojás? - Újgenerációs élelmiszerek a polcainkon

Újgenerációs termékek és gasztrotrendek jellemzik a 21. századot, ezeket követi az élelmiszeripar, a vendéglátás és a kereskedelem is. Erre a legutóbbi Csak a mentes! fesztivál is bizonyságot adott, ahol több mint 100 hazai kisvállalkozó vonultatta fel a RAM rendezvényközpontban különleges portékáját.

Kókuszvizek, zab minden mennyiségben, tej nélküli „tejek”, szója, dia és wellness alapanyagok, gluténmentes kifli- és palacsintapor, rizses-mandulás növényi italok, gyógyfüvek, magok és aszalt termények - vagy egyszerűen csak bio és valóban minden mentes élelmiszerek garmadáját láthatták, és vásárolhatták meg az érdeklődők.

Már az iskolatej sem a régi. Fotó: MTI Jelentős piacról van szó, ezt jelzi, hogy a külföldi eredetű szupermarketek és webáruházak is behódoltak az effajta keresletnek, és lelkesen kiszolgálják azt. Ma már sok helyütt külön polcokon gyűjtik össze ezeket az újfajta élelmiszereket, hogy könnyebben megtalálják a vásárlók.

Vannak olyan élelmiszertípusok, amelyek rövid idő alatt berobbantak, mint a puffasztott rizs, kukorica vagy búzaszeletek, amelyek újabban már magvakkal dúsítottak, és amelyek szinte minden falusi kis boltban is megtalálhatók. Ugyancsak tömegével fogynak a vitaminos cukorkák és italporok is, amelyek mind századunkban törtek előre. Ez a trend élénkítette a hazai élelmiszeripari kreativitást is.

Túróstészta, túró nélkül

Sokan sütünk reggelire rántottát, vagy reszelünk a még meleg omlettre sajtot. Ezt azonban a tejfehérje-allergiások, laktózérzékenyek és a tejmentes étrendet folytatók nem tehették meg - eddig. Ma már a magyar fejlesztésű, tojásfehérjéből készült tejtermék-alternatíváknak köszönhetően ők sem nélkülözik mindezt. A ToTu - egy magyar vállalkozás - termékei ugyanis helyettesítik a túrót, sajtkrémet, tejfölt, vagy tejet. Az epres „joghurt”, a körözött, a rögös túró mind tojásfehérjéből készül.

Persze a honi fejlesztésű, különleges technikai eljárás során nem dobják a szemétbe a sárgáját, sőt, a héjat sem.

Termékskálájuk azért is népszerű, mert receptekkel is szolgálnak: a hagyományos magyar fogások is elkészíthetők így, például a buggyantott tojás Hadik módra, de akár Rákóczi-túrós is.

A kulcsszó a tojásfehérje

Ahogy a cég fejlesztési igazgatója, dr. Németh Csaba, élelmiszeripari mérnök, egyetemi tanár fogalmazott, a tejtermék-alternatívák nem a tej ellen, hanem az érzékenyekért születnek. Egyre inkább ismert az a tény, hogy hazánkban és a nagyvilágban is sokan élnek ételérzékenységgel, esetleg allergiával. Az ő életük még ma is rengeteg lemondással jár, de az újabb és újabb innovációknak köszönhetően az eredeti finomságokra mind íz, mind küllem, mind felhasználhatóság szempontjából szinte megszólalásig hasonlító alternatívák jelennek meg, legyen szó gluténmentes pékáruról, tejmentes „túróról”.

A rögös tehéntúró jó példa, , amely nagyon kedvelt és egészséges élelmiszer, és a magyar konyha jellegzetes hozzávalója. Pont a népszerűsége miatt van szüksége a tejmentes táplálkozásra kényszerülőknek egy egészséges alternatívára. Ennek tudatában kezdtünk bele a tojásfehérje-alapú tejtermék-alternatívák fejlesztésébe – tette hozzá dr. Németh Csaba.

Termékeik ma már bemutatkoztak külföldön is, például Írországban. Legutóbb egy ghánai- magyar együttműködésről is beszámoltak Facebook-oldalukon. Ennek keretén belül a ghánai kakaó és a magyar tojás „lép házasságra.” De nem csak a tojásfehérje-alapú, tejmentes kakaó ital kifejlesztése és gyártása szerepel a közös tervek között. A magyar kkv, amely egyébként hazánk legnagyobb tojástermék gyártója, tervezi tojáspor exportját Ghánába, valamint annak szomszédos országaiba is.

Ezek győztek? Fotó: Pixabay Egy kiló tojáspor 88-90 db tojás teljes porlasztó szárításával készül, így szállítása is jóval egyszerűbb, hiszen a tojás nagy részét kitevő víz fuvarköltsége megspórolható. A tojáspor 36 hónapig szobahőmérsékleten is megőrzi minőségét, ugyanakkor a tojással megegyezően alkalmas száraztészták, tésztafélék, pékáruk, majonézek, omlettek, öntetek és még számos élelmiszer előállítására.

Gyümölcskosár a zsebben

Szintén újdonság a szárított gyümölcs és zöldség, Kavali módra. A sajátos eljárással előállított, biofilizált csemegék teljes mértékben természetesek, nem tartalmaznak semmilyen hozzáadott anyagot, se cukrot, se mesterséges aromákat, színezéket vagy tartósítószert – mutatta be termékcsaládjukat a közelmúltban dr. Pomozi István, a cég üzletfejlesztési vezetője. A folyamat során csak a vizet vonják ki, minden jótékony összetevő teljes mértékben megmarad. Ennek következtében egy vitaminokban gazdag, roppanós, intenzív ízű, gyümölcs és zöldség snacket hoznak létre.

Ezek máris közkedveltek, az egészséges és sportos életmód követői körében és a vendéglátóipar szegmensében egyaránt, de a szállodák reggeliztető asztalain is sikert aratnak. Az érett gyümölcsökből, zöldségekből készült snack-ek reggeli pelyhekbe, joghurtokhoz, salátákba keverve vagy akár édességek, sütemények alapanyagaként igyekeznek pótolni az eredetit, speciális diéták, glutén- és laktózmentes étrend esetén is. Előnyük, hogy praktikusan adagolhatók, és hosszú ideig eltarthatóak. A Kavali korszerű gyártóüzeme Mórahalmon nyitotta meg a kapuit 2022 őszén. A feldolgozott alapanyagokat magyar, főleg helyi termelőktől szerzik be.