4p
Agrárium Húsvét Tojás

Mindennapra egy tojás?

Elek Lenke
Ősi táplálékunk a tojás. Nemcsak mi fogyasztjuk előszeretettel, de fészekrabló állatok is, hiszen magas a tápértéke. De tudunk-e mindent róla? Vannak, akik szerint a barna héjú tyúktojás egészségesebb, míg mások a fehéret részesítik előnyben. Hogyan érdemes főzni és meddig áll el? Kell-e hűtőben tartani? Ezekre a kérdésekre kerestünk választ húsvét apropóján.

Mint dr. Németh Csaba élelmiszermérnöktől megtudtuk, a tojáshéj színét genetikai tényezők határozzák meg, elsősorban a tyúk fajtája. A barna és fehér héjú tojások között lényegi tápértékbeli különbség nem mutatható ki; a makro- és mikrotápanyag-összetétel gyakorlatilag azonos. A piaci árkülönbségek inkább a tartástechnológiai és termelési költségekből erednek. Ugyanakkor jól megfigyelhetőek regionális fogyasztói preferenciák: Közép-Európában a barna héjú tojások dominálnak, míg az amerikai kontinensen a fehér héjú tojások iránt nagyobb a kereslet. E különbségek kulturális és kereskedelmi hagyományokra vezethetők vissza.

Az úgynevezett mélyalmos (almos) tartásból származó tojások esetében az állatjóléti körülmények kedvezőbbek lehetnek, mivel a tyúkok nagyobb mozgástérrel rendelkeznek. Bár az etológusok erősen megkérdőjelezik ezt az álláspontot, mondván, hajdanán az állatok ősei az őserdők aljnövényzetén olyan kisebb méretű csoportokban éltek, mint amilyen a ketrecben is adott. Ami (talán) igaz, bár ha az ember elmegy egy broiler csirke telepre, nem az őserdők jutnak az eszébe…

A tojás tápértékét elsősorban a takarmány összetétele befolyásolja. Például a zöldtakarmányban gazdag étrend növelheti bizonyos zsírsavak (például omega-3) arányát. A tartásmód önmagában nem determinál jelentős tápértékbeli különbséget – állítja a szakember. Tegyük hozzá, hogy amikor automatikusan leemelünk egy doboz tojást valamelyik szupermarket polcáról, nem gondolunk arra, mekkora volt a tyúkok mozgástere, még akkor sem, ha egyébkként állatvédőnek gondoljuk magunkat.

A korszerű táplálkozástudományi ajánlások alapján egészséges felnőttek esetében a napi egy tojás fogyasztása általában biztonságosnak tekinthető, és jól illeszthető a kiegyensúlyozott étrendbe. A tojás teljes értékű fehérjeforrás, továbbá jelentős vitamin- (A-, D-, B12) és kolintartalommal rendelkezik.

Mit kell tudnunk a főzéséről? Nos, a tojás főzésének optimális módja a hideg vízben történő indítás, amely lehetővé teszi a hő nem hirtelen növekedését és mérsékli a héjrepedés kockázatát. A kívánt állagtól függően a forrást követően 6-10 perces főzési idő javasolt. A főzést követő gyors lehűtés elősegíti a héj alatti membránok leválását, könnyen tudjuk el tudjuk távolítani a héjat.

A festett tojások maradjanak díszek
Fotó: medveles.hu

Mi a teendő, ha túlbecsültük a vendégsereg étvágyát és maradt még főtt tojás? A szakember szerint a nyers tojás optimális esetben 4-7 °C közötti hőmérsékleten, hűtve 3-4 hétig megőrzi a minőségét. Tehát hűtőszekrényben kell tartani. A héj felületén található kutikula természetes védőréteget képez, ezért a tojás mosása tárolás előtt nem javasolt. A főtt tojás eltarthatósága korlátozottabb: héjában, hűtve legfeljebb 5-7 napig biztonságos, míg hámozott állapotban 2-3 nap javasolt.

Húsvétkor nemcsak fogyasztjuk a tojást, de díszítjük is, Festés szempontjából a fehér héjú tojások előnyösebbek, mivel a pigmentek élénkebben jelennek meg rajtuk. A barna héj sötétebb alapszíne tompíthatja az alkalmazott színezékek intenzitását, ugyanakkor természetes festési eljárások esetén esztétikailag kedvező, rusztikus megjelenést biztosíthat. Például, ha petrezselymet vagy más levélkét erősítünk rá.

A húsvéti időszakban készített főtt és festett tojások mikrobiológiai szempontból fokozott figyelmet igényelnek. Hűtve tárolva legfeljebb 3-5 napig tekinthetők biztonságosan fogyaszthatónak. Szobahőmérsékleten történő hosszas tárolás esetén a mikrobiális szaporodás kockázata jelentősen megnő, különösen sérült héj esetén. Ezek fogyasztása nem javasolt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG