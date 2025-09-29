Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nagy bejelentést tett az Aldi a vajról

Tartós árcsökkentés.

Az utóbbi napokban tapasztalható nemzetközi tej- és tejtermékbeszerzési piac árcsökkenésre reagálva az ALDI Magyarország a mai naptól átlagosan közel 15 százalékkal mérsékli a legnépszerűbb vajak árait. A tartós leárazás hagyományos és laktózmentes termékekre egyaránt érvényes – olvasható a cég lapunknak küldött közleményében.

Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. A kedvezőbb beszerzési feltételek az Aldinál közvetlenül a fogyasztói árakban is megjelennek: a diszkontlánc a mindenkori gyakorlatának megfelelően amint alacsonyabb beszerzési árakat ér el, a kedvezményt továbbadja a fogyasztóknak. A diszkontlánc mától jelentősen, átlagosan közel 15 százalékkal csökkenti a legkeresettebb, legnépszerűbb vajak árát.

Mostantól tartósan olcsóbb lesz a vaj?
A 82 százalékos zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 939 forint helyett 16 százalékkal kevesebbe, 789 forintba kerül. A 250 grammos népszerű Ír vaj árcsökkenése 11 százalék, 1115 forint helyett 989 forintért érhető el, míg a szintén 250 grammos kiszerelésű, szintén 82 százalékos zsírtartalmú Desira márkázott vajat 14 százalékkal olcsóbban, 889 forint helyett 769 forintért kínálja az ALDI. A negyedkilós Milsani laktózmentes vaj 16 százalékkal alacsonyabb áron érhető el: 939 forint helyett a mai naptól érvényes fogyasztói ára csupán 789 forint, így a laktóz-intoleranciával érintett fogyasztók is jelentősen alacsonyabb áron juthatnak vajtermékhez.

Ez a négy népszerű saját márkás Aldi-termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól mind a 185 Aldi-üzletben jelentősen olcsóbban tudják beszerezni.

„A magyar vásárlókat alacsony árakkal és minőségi termékkel szolgáljuk ki. A diszkont kereskedelem megalapítójaként vásárlóink spórolását leginkább azzal támogatjuk, ha a legalacsonyabb árakat biztosítjuk. A beszerzési piac változásait követve, amint kedvezőbb beszerzési forrásokat találunk, csökkentjük az árakat. A legnépszerűbb saját márkás vajaink árát a mai naptól 11–16 százalékkal mérsékeltük: ez nem egyszeri akció, hanem tartós árcsökkentés, az alacsonyabb beszerzési árainkat azonnal továbbadjuk a vásárlóknak. A jövőben is törekszünk rá, hogy kedvezőbb beszerzési árakat érjünk el és a kedvezményt a vásárlóinknak továbbadva mérsékeljük a fogyasztói árakat – így az Aldi vásárlóinak pénztárcájában is több marad” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója a közlemény zárásaként.

