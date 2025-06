Nagy István ázsiai angolnákról beszélt Tokióban

Nagy István kiemelte, hogy az állatbetegségek elleni hatékony fellépés világszinten egyre nagyobb kihívást jelent. Magyarországnak például legutóbb a ragadós száj- és körömfájás vírussal kellett megküzdenie, amit sikeresen meg is tett, így újra mentes hazánk a betegségtől – számol be az útról az MTI.

A magyar sertéshús vonatkozásában a regionalizációt korábban az elsők között ismerte el Japán. Így most is az az érdekünk, hogy a térségbe érkező magyar húsexport helyreálljon és újra zökkenőmentes legyen, ami a magyar gazdák számára is kiemelt jelentőségű – jelentette ki Nagy.