Nagy István: tönkretenné a gazdákat az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás

Kifejtette, Magyarország az uniós tagállamok között megkezdte azon szövetségesek keresését, akik szintén hasonló állásponton vannak hazánkkal. Szerencsére nem vagyunk egyedül: Ausztria, Írország, Hollandia, Románia és Olaszország is tiltakozik a megállapodás ellen. Az agrárminiszter emlékeztetett, hogy a francia tárcavezetővel már tavasszal egyeztetett, és egyetértettek abban, hogy a megállapodás jelenlegi formájában komoly veszélyt jelent az európai gazdákra, így Európa élelmiszer-önellátására is.

Hazánk továbbra is kiáll azon alapvetés mellett, hogy az EU és harmadik országok viszonylatában alkalmazni kell az úgynevezett tükörklauzulát. Eszerint az Európába beáramló termékeknek is meg kellene felelniük az uniós termelési és nyomon követhetőségi szabályoknak, ennek hiányában jelentősen sérülne a hazai és az uniós agrártermelés – hangsúlyozta a miniszter.

Az élelmiszer-biztonságot pedig veszélyeztetné a megállapodás, különösen úgy, hogy Brüsszel ezzel egyidejűleg megnyitotta az uniós piacot az ukrán mezőgazdasági termékek előtt is – jelentette ki az agrárminiszter.

