Nagyon édes lett Mészáros Lőrinc szilvája

A Gödöllői Tangazdaság Zrt. nagygombosi kertészetében idén először hozott bő termést az új szilvaültetvényünk, amelyet 13 hektáron telepítettünk. És hogy miért különleges ez az év? Nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is kiemelkedő: a szilva 35–40 közötti BRIX értékkel büszkélkedhet, ami egészen kimagasló édességet jelent! Ez az eredmény a szakembereink gondos munkájának, a modern termesztéstechnológiának és a kedvező környezeti adottságoknak köszönhető.

- írta Facebook oldalán a Talentis Agro, amely Mészáros Lőrinchez tartozik.