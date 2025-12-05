2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Nagyon gyenge évet zárt a mezőgazdaság

mfor.hu

A növénytermesztés 8,7 százalékkal esett vissza.

2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá. Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza – közölte a KSH.

A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is. Az év során újra felbukkant állatbetegségek – pl. ragadós száj- és körömfájás, madárinfluenza –, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést: a szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítás, mint például a tej, a tojás került az előtérbe. A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meghalt Kiss Gábor

A borász 45 éves volt.

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Földet a gazdáknak: Mészáros Lőrinc földjeire senki nem licitált

Úgy látszik, hogy nem kell több föld a magyar gazdáknak. Minimális volt az érdeklődés az állami földárveréseken.

Drágább lesz a karácsony legfontosabb kelléke is

Drágább lesz a karácsony legfontosabb kelléke is

10-15 százalékkal.

A biodiverzitástól függ a globális GDP fele

A biodiverzitástól függ a globális GDP fele

További 35 millió forinttal támogatja jövőre a nemzeti parkok biodiverzitási projektjeit az MBH Bank, amely kedden meghosszabbította ez ügyben az Agrárminisztériummal kötött együttműködését is.

Háromsávosra bővítik az M7-est, az is kiderült, mikortól

Háromsávosra bővítik az M7-est, az is kiderült, mikortól

Intelligens közlekedési rendszer is lesz az M7-es autópályán a bővítést követően, tehát túl nagy forgalom esetén akár a szélső sávokon is közlekedhetnek az autósok.

Kiderült, milyen árakra számíthatnak a magyar halvásárlók

Kiderült, milyen árakra számíthatnak a magyar halvásárlók

Az aszály nem tett jót a haltermelőknek, de az árak jó eséllyel nem változnak a tavalyihoz képest: a ponty, az afrikai harcsa és a szürkeharcsa esetében sem terveznek áremelést a termelők.

A fapados repülőtér is leáll Brüsszelben: ilyen lesz az országos sztrájk

A fapados repülőtér is leáll Brüsszelben: ilyen lesz az országos sztrájk

Hétfőtől szerdáig országos sztrájk bénítja meg Belgiumot. A légi közlekedési dolgozók szerdán teszik le a munkát, emiatt pedig nem csak a fő brüsszeli repülőtér, hanem a fapados járatokat kiszolgáló Charleroi sem indít és fogad járatokat.

Lassan a fél országot Mészáros Lőrinc locsolhatja

A 100 hektáros előírást könnyedén teljesíti a milliárdos.

Nem kerülhet műhús magyar tányérra

Nem kerülhet műhús magyar tányérra

A parlament kedden betiltotta a műhús előállítását és forgalomba hozatalát.

Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

December 17-ig lehet licitálni az állami földekre.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168