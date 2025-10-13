Nagyon rossz hír jött a mézről

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Bár a kiskereskedelemben a méz ára nem követte az áremelkedést, a termelők közvetlen értékesítése során számíthatnak áremelkedésre.

A 2025-ös méhészeti év rendkívül kedvezőtlenül alakult Magyarországon. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, Bross Péter szerint a tél folyamán a méhcsaládok 40-50 százaléka elpusztult, és az időjárás is kedvezőtlenül alakult.

A szokásos 30 ezer tonnás termelési kapacitás helyett mindössze 9-12 ezer tonnát sikerült előállítani – írja az Infostart.

Az időjárás következtében a repceméz alig termett, az akác fagykárt szenvedett, és a nyári mézek közül az ezüsthárs és a selyemkóró sem hozott megfelelő mennyiséget. A szárazság miatt a facélia is gyenge termést adott. Mindössze a napraforgó hozott átlagos mennyiséget, mivel jól bírja a forróságot, ha fejlődése időszakában csapadékot kap.

De Európa-szerte gyenge méztermés volt, ami azonnal megemelte a nagykereskedelmi árakat.

A virágméz ára körülbelül 40 százalékkal, az akácméz nagybani felvásárlási ára pedig 70-80 százalékkal emelkedett. Bár a kiskereskedelemben a méz ára nem követte az áremelkedést, a termelők közvetlen értékesítése során számíthatnak áremelkedésre.

A magyar méhészek számára külön kihívást jelent az ukrán importméz jelenléte az EU piacán. Az ukrán méz vámmentesen áramlik be, és az alacsony importárak miatt versenyképességük alacsonyabb, mint az európai uniós mézeké. Ez különösen a francia, olasz és német piacokon okoz problémát a magyar termelőknek.

A méztermelés válsága arra figyelmeztet, hogy a helyi termelés és közvetlen értékesítés fontossága megnövekedett, és a fogyasztóknak is tudatosabban kell választaniuk, hogy támogassák a hazai méhészeket.

