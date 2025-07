Ne aggódjon, lesz elég magyar kenyér!

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A nyári aratású növények tekintetében az ország ellátása biztosított és exportra is több millió tonna kerülhet – tette hozzá.

A miniszter kitért arra is, a terménytárolók kapacitása megfelelő, a gazdálkodóknak nem kell számítaniuk logisztikai fennakadásokra.

Kifejtette, a gazdák sokfelé még várnak a többi őszi kalászos érésére, sok helyen a rozst és a zabot silóként takarították be és értékesítették. A tavaszi árpa területének 45 százalékán végeztek az aratással, az eddigi átlagos hozam hektáronként 5,3 tonna. A repce 61 százalékát learatták, a hozama országos átlagban hektáronként 2,3 tonna, a magborsó betakarítása 96 százalékos, átlaghozama eddig hektáronként 2,5 tonna körül alakul – sorolta Nagy István.

Kapcsolódó cikk Orbán Balázs a cukorért, búzáért és kukoricáért is aggódik Veszélyes szakasz.

Az őszi búza aratása is ütemesen halad, az elmúlt napok esős időjárása ellenére már több mint 50 százalékon áll. Az eddigi hozamoknál nagy különbségek vannak, az átlag termésmennyiség hektáronként 5,3 tonna, de ez még nem szemlélteti pontosan az országosan várható eredményeket – ismertette a tárcavezető.

A gazdák munkájának és szorgalmának köszönhetően biztosított az ország kenyere, az őszi árpa aratása befejeződött, a búzának pedig több mint a felét betárolták – közölte az Agrárminisztérium (AM) vasárnap az MTI-vel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!