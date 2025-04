Négy telepen minden állatot leöltek a járvány miatt

Az elsődleges feladat most a terjedés megelőzése, ezt célozzák azok a vizsgálatok is, melyeket országszerte végeznek az állategészségügyi szakemberek az állattartó telepeken és a vadállományban – közölte. Eddig 1200 telepről és 750-nél több vadból vett mintát ellenőriztek, valamennyi negatív eredményt adott – tette hozzá.

Kapcsolódó cikk Raskó György: Az árrésstop csak még tovább növelheti a Lidl, az Aldi és a Penny már így is jelentős piaci részesedését Az agrárközgazdásszal az árrésstop apropóján beszélgettünk a Klasszis Podcastban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!