Nem csak a magyar kormánynál verte ki a biztosítékot Brüsszel új agrártámogatási terve

mfor.hu

Az Európai Bizottságnak a következő költségvetési időszakra (2028-2034) vonatkozó, az agrártámogatásokat érintő javaslatai megvalósításuk esetén egyet jelentenek majd a szlovák mezőgazdaság felszámolásával – jelentette ki Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján.

A szlovák tárcavezető rámutatott: a jelenlegi költségvetési időszakban a szlovák agrárágazat 4,6 milliárd eurós támogatással számolhat, a javaslat szerint viszont a következőben ez az összeg csaknem egymilliárd euróval kevesebb lesz, ami az ágazat teljes ellehetetlenítéséhez vezet.

„Sajnálatosan a csütörtökön kapott információk megerősítették azt, amiről korábban beszéltünk. Igazunk volt, hogy ez nagyon rossz, egyet jelent a felszámolással. Nem jelent megsemmisítő csapást egész Európára, de Szlovákiában teljesen felszámolja a mezőgazdaságot” – mondta Richard Takác, akinek szavait a TASR közszolgálati hírügynökség idézte.

A tárcavezető rávilágított: korábban a bizottság egy önálló támogatási alap létrehozásával számolt a korlátozások nélküli ukrán agrárimport által leginkább hátrányba hozott országok, például Szlovákia, Magyarország és Lengyelország számára. Hozzáfűzte: most azonban a bizottság – noha számol egy ilyen alap létrehozásával – oly módon, hogy azzal az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szomszédos államokat, tehát Lengyelországot, Litvániát, Lettországot, Észtországot és Finnországot támogatnák.

„Ez a fordulat teljesen elfogadhatatlan” - húzta alá Richard Takác.

Az agrárminiszter rámutatott: Szlovákia már több mint húsz éve tagja az Európai Uniónak, és a közvetlen támogatások szempontjából még mindig nem érte el a régi tagállamok szintjét. Kifejtette: Szlovákia ezekből a támogatásokból az uniós tagállamok átlagának jelenleg 82 százalékát kapja, míg vannak tagállamok, amelyeknél ez az arány 130, 140 vagy akár 200 százalék.

Az MTI szerint hozzátette: a bizottság korábbi javaslata arról szólt, hogy ezt a helyzetet tekintetbe veszi a következő költségvetési időszakra vonatkozó támogatások kiszámításánál.

A Bizottság 2028-2034-re vonatkozó, az agrártámogatásokat érintő javaslatait a magyar kormány is élesen bírálta és elfogadhatatlannak nevezte. 

