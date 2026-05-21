3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Agrárium Bóna Szabolcs Élelmiszeripar, agrárium Ukrajna

Nem kell pánikolni az ukrán áruk miatt, gyors intézkedést ígér a miniszter

mfor.hu

Visszaállítják a tiltást.

Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után, a Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni, és az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak: miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak.

Kiemelte: a Tisza-kormány álláspontja egyértelmű,

„nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek”.

A miniszter közölte: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.

A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie, a magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van – húzta alá a miniszter.

Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh- vagy kecskehúst frissen, hűtve vagy fagyasztva, a gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti.

„A magyar gazdák és a magyar emberek számíthatnak ránk”

- írta a bejegyzésben Bóna Szabolcs.

A miniszter később azt is közölte a közösségi oldalán, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a tiltás feloldása után május 18. és 20. között Ukrajnából összesen 6 szállítmány tervezett behozatalát jelentették be.

Ebből négy szállítmány fehér cukrot (91 tonna) jelentettek be, ami nem szerepelt a behozatalt tiltó listán; két szállítmány pedig hántolt, lapított, pelyhesített vagy darát gabona, gabonacsíra – tette hozzá.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiakadt a gazdák, sürgős megoldást követelnek a műtrágyapiacon

A műtrágyaárak elszálltak.

Lázár János alapítványánál is vizsgálatokat ígért az új agrárminiszter

Lázár János alapítványánál is vizsgálatokat ígért az új agrárminiszter

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok sorsa is kérdéses.

visszavert aszaly csapadek

Végre töltődnek a földek: ezt adja most az eső

Visszaverte a magyar eső a gazdák ősi ellenségét.

Ez az új kormány első nagy kihívása, így néz ki az akcióterv

Ez az új kormány első nagy kihívása, így néz ki az akcióterv

A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ – közölte az OVF csütörtökön az MTI-vel.

A Tisza-kormány kaphat a fejére az uniótól az Orbán-kormány hibája miatt

A Tisza-kormány kaphat a fejére az uniótól az Orbán-kormány hibája miatt

Újabb elmarasztaló ítélet született.

Kell az adat az új kormány stratégiájához?

Kell az adat az új kormány stratégiájához?

Csaknem hatvanhatezer gazdaság megkérdezésével országos agrárössszeírás indul, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a hazai mezőgazdaság. Tiszta kép kell az új kormány döntéshozóinak az agrárstratégia alakításához, amelyben kirajzolódhat a következő évek iránya.

Tyúk

Bóbitás vagy kopasznyakú lesz az ország legszebb tyúkja?

Büszke a tyúkjára? Akkor sürgősen nevezze be az I. Online Háztáji Tyúkszépségversenyre! Érdemes, mert akkor is nyer, ha nem az Öné az első! A szervező szerint élete egyik legjobb döntése volt, hogy vidékre költözött. 

Torma

A hajdúsági torma állja a versenyt a kínaival

Magyarország az EU legnagyobb tormatermelője, de a piacon egyre nagyobb verseny. Az olcsó kínai import a hazai torma pozícióját csak átmenetileg gyengítette.

Ez fájni fog: szerkezetváltási és beruházási kényszer az agráriumban

Ez fájni fog: szerkezetváltási és beruházási kényszer az agráriumban

Tovább csökkent a termelői bizalom.

Ennyire rossz még sosem volt? Nem esik az eső

Ennyire rossz még sosem volt? Nem esik az eső

2026-ban, azaz idén először fordul elő, hogy több napraforgót vetnek a gazdág, mint kukoricát. Óriási a szárazság.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG