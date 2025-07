Nem megsemmisülés, annál egy kicsit jobb

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés Vármegyei Igazgatóságának adatai szerint őszi árpát csaknem 31 ezer hektáron vetettek, árpából hektáronként 5,5 tonnát, összesen 160 ezer tonnát takarítottak be. Őszi búzát 107 ezer hektáron vetettek, a termésátlag 4,5 tonna lett, 482 ezer tonnát arattak le. A csaknem 9700 hektáron vetett őszi káposztarepcéből 23 ezer tonna termést takarítottak be, hektáronként 2,4 tonnát – számol be róla az MTI.

Aki a napraforgóra tette fel a megélhetését, az most nagy bajban lehet

Fotó: Depositphotos

A termésátlagok 2-3 tonnával maradtak el hektáronként az előző évekétől a gazdák szerint, és az átvételi árak is stagnálnak.

Őszi káposztarepcéért 170-190 ezer forintot adnak tonnánként, az őszi árpa felvásárlási ára 63 ezer forint. A takarmány minőségű őszi búza tonnája 70 ezer forint, az étkezési minőségűé 4-7 ezer forinttal magasabb a NAK adatai szerint. Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége titkára szerint a búza átvételi ára némileg emelkedik, a többi terményé stagnál.

Nem múlt el az aszályhelyzet

Szakemberek szerint a lehullott csapadék ellenére az aszályhelyzet nem múlt el, legnagyobb mértékben a kukorica károsodott. Bozó József, a NAK Békés Vármegyei Igazgatóságának alelnöke szerint a kukoricának most 2,5-3 méteresnek kellene lennie, a csöveknek pedig legalább 30-40 centiméteresnek, de „sok helyen csak derékig ér a kukorica és csak minden harmadik-negyedik növényen van értékelhető cső”.

Kukoricából hektáronként 3-5 tonna termésátlag várható, de nem kizárt, hogy a táblák egyharmadának nulla lesz a hozama. „Biztos, hogy veszteséggel fognak zárni azok a gazdák, akik nem öntöztek, márpedig a többség nem tud öntözni” – fogalmazott.

A közelmúltbeli vihar a napraforgó egy részét károsította: a magasabb növényekbe bele tudott kapni a szél. A csapadékhiány miatt nem elég rugalmasak a szárak, így azok több helyen eltörtek, a tányérok a földön vannak – hangzott el az aratási koordinációs bizottság záróülésén.

Ki korán vet…

A múlt héten hullott csapadék a napraforgón segíthet a legtöbbet, hogy telítődjenek a szemek. Az alelnök szerint idén a nagyon korán, márciusban elvetett napraforgótáblák a megfelelő időszakban kaphatták a csapadékot. Körülbelül a táblák 20-30 százaléka ilyen, a többi gyenge, pici tányérral, ott nem lesz meg a várt eredmény.

„Ez az év talán nem a 2022-es megsemmisülés, annál egy kicsit jobb” – fogalmazott Bozó József.

A Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz 1658 kárbejelentés érkezett, az összes bejelentés több mint 70 százaléka aszálykár.