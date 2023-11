Csak mentes, csak diétás, csak vegán - nem győzzük követni a netes kereskedőket

Vett már zöldpaprikát online? A háziasszonyok jelentős része még idegenkedik ettől, hiszen más nagyságú, fajtájú darabokra van szükség, mondjuk a töltött paprika elkészítéséhez, míg a nem olyan formás, picit fonnyadt is megteszi lecsónak. Az utóbbi évek slágere, a kápia is más helyet tölt be a napi étkezésben. A piacon megtehetjük, hogy válogatunk – de aki a zöldséget, gyümölcsöt online szerzi be, az nem. Az e-kereskedelem híveit azonban ez nem zavarja.

A tehetősebbek, és akik rászorulnak

Az élelmiszerek házhoz szállítása létezett az e-kereskedelem előtt is, akkor telefonon történt a megrendelés. Már a 20. század közepén is éltek e lehetőséggel a tehetősebbek – de az igazi áttörést az e-kereskedelem megjelenése hozta meg. Jelen sorok szerzője szerint főleg a tehetősebbek körében dívik ez a szokás, meg azok esetében, akiknek kevés az idejük, nem akarnak órákig kóvályogni a szupermarketekben, illetve, akik valami miatt nem tudnak

kimozdulni a lakásból és cipelniük sem szabad. Azt is tegyük hozzá, hogy nemcsak az idő pénz, hanem a benzin is, ennek költségeit részben fedezheti a házhoz szállítás tarifája. A műfaj történetére a Covid volt a legnagyobb hatással.

„Korábban is folyamatosan száguldott az e-kereskedelem, de a Covid-19 miatt a duplájára nőtt Magyarországon a szektor forgalma. 2022-ben, főleg a korábbi évekhez képest azonban jelentős lassulás következett be. A magasan ragadt inflációs környezetet figyelembe véve pedig az e-kereskedelem forgalma a hagyományos kiskereskedelemmel összhangban visszaesést mutatott tavaly” – olvasható az oeconomus.hu Gazdaságkutató Alapítvány közleményében. Azt mindannyian tudjuk, hogy az élelmiszer házhozszállítás a Covid egyik legnagyobb nyertese lett, de az ennek kapcsán kialakuló jelentős verseny miatt a listavezetők sorrendjében átrendeződés figyelhető meg.

Berobbant a házhozszállítás piaca

A lezárásoknak köszönhetően az élelmiszer-házhozszállítás piaca lényegében berobbant. A Forbes.hu szerint már a Kifli az online élelmiszer és drogéria kereskedők mezőnyének legnagyobb forgalmat lebonyolító szereplője, megelőzve ezzel az eddigi piacvezető Tesco-t.



A NIQ piackutató cég kereskedelmi indexe szerint az úgynevezett FMCG, azaz élelmiszeripari és vegyipari háztartási termékek online úton történő értékesítése globálisan növekvő tendenciát mutat: éves szinten közel 10 százalékkal bővült értékben. Kelet- Európában pedig átlag feletti mértékben, 27 százalékkal gyarapodott. A járvány ideje alatti

megugrás után egy stabilizációs időszak vette kezdetét, ami most újabb lendületet kapott.

Az online vevők is jó minőséget akarnak. Fotó: Depositphotos Magyarországon az élelmiszer-kategóriák értékben mért forgalma 20 százalékkal, míg a vegyi áruké 36 százalékkal lett több az idén augusztussal záródó 12 hónapos időszakban (2022. szeptember – 2023. augusztus). A teljes piaci értékesítésből az élelmiszerek 1,3 százalékot, míg a vegyi áruk 3,4 százalékot tesznek ki. Mindkét árucsoportra jellemző, hogy ez az arány a Covid előtti időszak duplája, azaz a stabilizációs időszakban sem veszített az online a

jelentőségéből, sőt jelentősen növelte azt.

Élelmiszerek esetén kiemelkedően keresettek az állateledelek, melyek nemcsak értékben, de eladott mennyiségben is tudtak növekedést generálni az online csatornában – tudjuk meg a NIQ-tól. A teljes piac értékbeli növekedését meghaladóan teljesített a jégkrém, az ásványvíz és a bébiételek is. Vegyi áruk tekintetében a babaápolás, a papíráruk, a mosogatószerek, a tusfürdő és a dezodorfélék volumene is bővült.

Szakosodtak az e-üzletek

Az NIQ a magyarországi e-kereskedelmet az úgynevezett „brick-and-click” azaz hagyományos és online bolttal is rendelkező vállalatok, (Tesco, Spar, Auchan, Príma, dm, Rossmann) és „pure player”- csak online működő - (Mall, Kifli, Emag, Alza) szereplőket illetően vizsgálta. Közben elkezdődött egy tematikus kiszélesedés is: van olyan e-kereskedő, aki csak diétás, mentes, vagy vegán termékeket kínál, más a spórolást veszi célba, megint más kézműves, háztáji, kisüzemi termékekre szakosodik.

De a legnagyobbak is figyelembe veszik a speciális igényeket: a cseh eredetű Kifli.hu létrehozta speciális diétabarát e-üzletét az étkezési korlátozásokkal küzdők számára, azaz szűrőkkel fejlesztette weboldalát. Ezek a szűrők segítenek megtalálni a legmegfelelőbb étrendet, és kiválasztani az összetevőket.

A glutén-, laktóz- és hozzáadott cukor mentes szűrőkön túl már 26 olyan további kategória szerint kereshetnek a vásárlók az oldalon, mint például a pálmaolaj-mentes, szulfitmentes, GMO-mentes, sómentes, E-szám-mentes. Az összetevők mellett a csomagolás és akár a diéta szerinti szűrésre is lehetőség nyílik már az oldalon: inzulin-rezisztencia, paleo, keto és még 7 további étrend követői találják meg könnyedén a nekik való élelmiszereket.

Ez a személyre szóló választék a vásárlás jövője, hiszen a hagyományos szupermarketek sorai között sok időt vesz el a válogatás, a címkék átnézése, ami jelentősen megnyújtja a vásárlási időt – hangsúlyozta a Kifli.hu illetékese. A csomagolóanyagok szerinti válogatás lehetősége is adott, összesen hét mód közül választhatja ki a vásárló a hulladékgyűjtési szokásainak legmegfelelőbbet: a lebomló, műanyagmentes vagy papírcsomagolás mellett már újrahasznosított és újra hasznosítható, újratölthető és üveg-csomagolású lehetőségek is választhatók.

A Kifli.hu 2019 decemberében kezdte meg működését. Gyorsan népszerűvé vált a főváros és vonzáskörzetének utcáin, a kiszállított rendelések száma 2023 júniusában már a 4 milliót is meghaladta. Szalma Rita, a Kifli.hu kereskedelmi igazgatója válaszolt kérdéseimre.

Milyen az online, azaz e-kereskedelem őszi piaca? Melyek a legkedveltebb zöldségek,

gyümölcsök?

A szezonális zöldségek és gyümölcsök forgalomnövekedése mellett, mint a tök vagy szőlő, a napi étkezéshez szükséges termékek (alma, uborka, egyebek) az állandó favoritok.

Mekkora a verseny ebben a kereskedelmi szegmensben?

A verseny igazából nem az e-kereskedők között zajlik. Nem az e- versenytársakat kell legyőzni, hanem a régi, hagyományosnak számító vásárlói szokásokat: mint például a boltba járás, az áru személyes kiválasztása.

Mennyire jellemző, hogy a vevő reklamál – például nem szép az áru, nem akkor hozták – ilyenkor mi a gyakorlat?

Mi ön-jóváírást kínálunk a vásárlóknak: a reklamálni kívánt áru értékét a vásárló sajátó magának írhatja jóvá a profiljában, azaz levásárolhatja.

Mennyivel drágább a Kiflinél a sütőtök vagy a kápia paprika, mint mondjuk, ha a Fehérvári úti piacon szerezném azt be?

Az árakat folyamatosan egyeztetjük a versenytársakéval. Az összehasonlításnál fontos tényező a minőség. Mi ezt képviseljük, ezért mutatkozhatnak különbségek.

Hogyan választják ki a termelőket?

Bármilyen termelő jelentkezhet hozzánk beszállítónak, működik egy termelőket segítő programunk is. A minőség, elérhetőség és pontosság követelményeiből viszont nem engedünk, ezeknek meg kell felelni.

Honnan rendelnek leginkább és milyen vevői kör?

A szolgáltatás, már több mint 100 településen elérhető. Budapest a legerősebb, de például az újonnan indult Veszprémben és a Velencei-tó körüli területeken is nagy a forgalmunk. A vásárlóink széles körből érkeznek, szinte minden társadalmi csoportnak kialakítottunk saját kínálatot.