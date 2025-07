Orbán Balázs a cukorért, búzáért és kukoricáért is aggódik

Brüsszel elvi megállapodást kötött Kijevvel a 2016-os szabadkereskedelmi szerződés (DCFTA) felülvizsgálatáról, azzal a jelszóval, hogy ez „hosszú távú, kölcsönös előnyöket” biztosít – többek között a gazdák számára – írta Orbán Balázs Facebook-oldalán, amiről az MTI is beszámolt.

„Valójában ez a tervezet kifejezetten hátrányos a magyar gazdáknak. Az ukrán mezőgazdasági termékek dömpingszerűen eláraszthatnák az uniós piacokat anélkül, hogy meg kellene felelniük az EU szigorú előírásainak” – értékelte a politikai igazgató.

Megugrana az import

Kifejtette: a cukor, a búza, a baromfi, a tojás, a kukorica és a méz esetében drasztikusan megnőne az importmennyiség. „Vaj, tejpor, maláta, zab, glutén, árpadara: rekordmagas kvóták. Teljes tejpor, erjesztett tej, gomba, szőlőlé: korlát nélkül jönnének az EU-ba” – sorolta.

Hangsúlyozta: a magyar gazdák állatjóléti, környezetvédelmi és minőségi normáknak felelnek meg, miközben Ukrajna csak 2028-ig vállalja azok fokozatos átvételét, ha egyáltalán betartja majd őket. „Mi fog történni, ha Ukrajna nem tartja magát az uniós előírásokhoz? Jelen állás szerint semmi, ugyanis nem rendeltek szankciókat a szabályok megsértéséhez” – mutatott rá Orbán Balázs.

Közölte: ez a tervezet brutális versenyhátrányt jelentene az uniós, köztük a magyar mezőgazdáknak. Brüsszel egyértelműen azt akarja, hogy Ukrajna felé lejtsen a pálya – ez is része annak a stratégiának, amely Ukrajnát fokozatosan integrálná az EU-ba, végül pedig csatlakoztatná is – értékelt.

Nemzetközi fellépés

Orbán Balázs hozzátette: a többi közép-európai ország, köztük Lengyelország is felháborodott a tervezeten, így remélik, hogy lesz lehetőség a közös fellépésre a nemzetközi porondon.

Kiemelte: a magyar kormány továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó nemzeti importtilalmat. Világossá tettük azt is, hogy csak olyan termék léphet az uniós piacra, amely valóban megfelel az EU-s szabványoknak – nem 2028-ban, nem az ígéret szintjén, hanem most és teljes mértékben. Amíg ez nem történik meg, addig nincs helyük a magyar piacon – nyomatékosította.