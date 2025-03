Orbán Ráhel gumicsizmát húz és belevág a szőlőtermesztésbe

Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya adószámmal rendelkező magánszemély lett január 21-től az Opten nyilvános adatbázisa szerint. A megjelölt főtevékenység pedig:

szőlőtermesztés.

Ebbe a szakágazatba tartozik a szőlő termesztése fogyasztásra, illetve bor, gyümölcslé, ecet, valamint egyéb szárított gyümölcs (például mazsola, korinthoszi mazsola, magtalan mazsola) előállítása céljából.

Orbán Ráhel adószámos magánszemély

Fotó: MTI

Lesz hol gazdálkodnia Orbán Ráhelnek. Az egy 2023 nyári hír volt, hogy 273 millió forintért 34 hektárnyi szőlőt vásárolt Tokaj-Hegyalján. Az eladó a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szárhegy Kft.) korábbi ügyvezetője és társtulajdonosa. Ez a cég anno az édesanyja, Lévai Anikó résztulajdonában állt, és az Élet és Irodalom (ÉS) tényfeltáró cikksorozata tette híressé húsz éve annak kapcsán, hogy 2001-ben 41 millió 475 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el – írta az Átlátszó. (Az elhíresült kijelentést, a „Ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, ne mi kapjuk a legtöbbet” Orbán Viktor még aktív miniszterelnökként tette – a szerk.)

Azt pedig a Telex foglalta össze, hogy Orbánt Ráhelt 2021-ben vették földművesként nyilvántartásba, ezért vásárolhat földet. Viszont mivel budapesti lakos, a tokaj-hegyaljai és az érintett települések húsz kilométeres körzetében gazdálkodóknak elővásárlási joga volt. Azt, hogy éljenek is ezzel a jogukkal, némileg megnehezítette, hogy az adásvételi szerződésben Orbán vállalta, három banki munkanapon belül átutalja a vételárat. Tehát ha egy helyi gazda be is szállt volna, ennyi napja volt, hogy összeszedje a megfelelő összeget.

Orbán Ráhel a lap kérdéseire ezt válaszolta:

A BDPST Group – mely cégcsoport egyik vezető tisztségviselője a kormányfő lánya – a közelmúltban megvásárolta a Patrícius Borházat, mely akvizíció kapcsán szinergiák jöhetnek létre mind a szőlőtermelés, mind a szálláshely gasztronómiai kínálatának szélesítése, mind a borturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése terén a Tokaji borvidéken.

A szálláshely mostanra már nem stimmel, ugyanis február 28-án derült ki, hogy újra a Mészáros Csoporthoz tartozó Talentis Group 100 százalékos tulajdonába került a tarcali Andrássy Kúria & Spa szálloda. Vagyis visszavették a Tiborcz István-féle BDPST Grouptól azt a szállodát, amelyet még 2019-ben adtak el a miniszterelnök vejének. 2019-ben Mészárosék pár hónappal azután adták el a szállodát Tiborczéknak, hogy 325 millió forintos állami támogatást kaptak a hotel bővítésére a Magyar Turisztikai Ügynökségtől.

Kapcsolódó cikk Nagyot megy az Orbán család meggazdagodásáról szóló film Jól startolt A Dinasztia című dokumentumfilm.

Orbán Ráhel tehát adószámmal rendelkező magánszemély lett, ami különbözik az egyéni vállalkozótól. Az Adóvilág szerint az egyéni vállalkozó üzletszerűen, tehát rendszeresen, nyereségszerzés céljából, saját kockázatvállalással végzi a tevékenységét. Az adószámos magánszemély pedig nem üzletszerűen dolgozik, tehát alapvetően nem ebből biztosítja a megélhetését. Döntően igazából szellemi szabadfoglalkozásúak, oktatók, művészek, bérbeadók, szálláshely-szolgáltatók választják ezt a formát.

A miniszterelnök lánya döntően nem a szőlőtermesztésből él, hanem férje cégében dolgozik. Saját cége is van, az Odu Store Kft. egy bababolt, amely 2023-ban 80 millió forintos veszteséget termelt.