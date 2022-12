Orbán Viktor jövő héten a katari foci-vb-re utazik

Bár tojni nem tudnak, de azért minden megtesznek a termelők, hogy legyen tojás karácsonyra

A tojástermelők továbbra is teljes kapacitással dolgoznak és igyekeznek a karácsonyi csúcsszezonban is a lakossági igényeket kielégíteni – reagált a Magyar Tojásszövetség a csütörtökön hatályba lépett rendeletre. Ugyanakkor ha a termelők nem tudják az önköltséget és a megélhetéshez szükséges árbevételt realizálni, már középtávon is számítani kell a termék hiányára.