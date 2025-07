Orbán Viktor tiszta vizet önt a pohárba

A miniszterelnök szerint a másik, amivel segíteni tudnak, hogy ha már van víz, akkor azt eljuttassák a gazdák földjeinek szélére. Itt most például ezen dolgozunk – mondta a közösségi oldalán elérhető videóban Orbán Viktor.

Ezer embert és több mint kétszáz munkagépet mozgósítottunk az aszály elleni küzdelemhez – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán csütörtökön, megerősítve: a gazdáknak ingyen adják a vizet, akkor is, „ha a brüsszelieknek ez nem tetszik” – jelentette az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!